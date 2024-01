Rester av uttørket innsjø er funnet på Mars

Avleiringene stammer fra vann som en gang fylte opp et enormt basseng kalt Jerezo-krateret. Det fremkommer i en studie som ble publisert i tidsskriftet Science Advances fredag.

Studien er ledet av forskere fra University of California i Los Angeles (UCLA) og Universitetet i Oslo (UiO).

Mars-roveren Perseverance har brukt radar for å kunne se 20 meter ned i bakken i krateret. Data som er innsamlet fra roveren, underbygger tidligere foto og andre vitenskapelige opplysninger som førte til at forskere fremsatte teorier om at deler av Mars en gang i historien var dekket av vann og kan ha vært tilholdssted for mikrobielt liv.

Radaropplysningene fra Perseverance avdekker et tverrsnitt av flere steinlag «som nesten ser ut som en veiskjæring», sier forsker David Paige ved UCLA.

Lagene gir umiskjennelig bevis for at jordsedimenter fraktet av gårde av vann, ble avsatt i Jerezo-krateret og kraterets delta fra en elv som fylte opp krateret, på samme måte som innsjøer på vår planet bygges opp, står det i studien.

Funnet forsterker det som tidligere studier lenge har antydet – at den kalde, tørre og livløse Mars en gang i tiden var varm, våt og kanskje beboelig.