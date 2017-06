Resten av verden har brukt solcelleteknologien i årevis. Nå får vi det første anlegget i Norge

Når det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland sykehus i Bergen står ferdig i 2023, vil de sørvendte vinduene i tekniske rom og på gangbruene mellom nybygget og den gamle bygningsmassen, bestå av transparente tynnfilmsolceller av kadmium-tellurid (CdTe).

Til sammen dreier det seg om cirka 1000 kvadratmeter vindusflate som kommer til å inneholde CdTe-film med varierende transparens, slik at solcellepanelene også vil fungere som solskjerming. Den gjennomsnittlige transparensen på panelene vil være 20 prosent.

Hvor stor transparens de forskjellige panelene får, avhenger av hvilken temperatur man ønsker i rommene bak, og behovet for utsyn.

Første i Norge

I følge COWI, som er totalrådgiver for tekniske fag i forbindelse med utbyggingen, er dette første gang et solcelleanlegg av denne typen tas i bruk i Norge. Det er estimert at anlegget vil produsere 36000 kilowattimer strøm per år, til en pris av to kroner per kilowattime.