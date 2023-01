Renault selger seg kraftig ned i Nissan

Renault selger store deler av sin eierpost i Nissan og går fra 43 til 15 prosent.

Renault og Nissan har i mange år hatt et tett partnerskap gjennom den såkalte Renault-Nissan-alliansen. Alliansen innebærer blant annet at de to selskapene har betydelige aksjeposter hos hverandre.

Renaults salg skal gå via en fransk bobestyrer som skal selge aksjene over en lengre tidsperiode.

Det er ingen direkte dramatikk i salget, men det retter opp i en ubalanse i eierforholdene. Nissan har lenge hatt 15 prosent eierandel i Renault, og endringen gjør at de to nå har lik andel hos hverandre.

Nullstiller alliansen

Endringen er imidlertid en slags nullstilling av alliansen som de to selskapene inngikk i 1999. Den gangen kjøpte Renault nær 37 prosent av Nissan. Nissan var ikke i økonomisk posisjon til å kjøpe seg inn i Renault, og gjorde dette først i 2001 etter at det japanske selskapet hadde blitt reddet fra konkurs.

De to selskapene hadde over en lengre periode felles styreleder og direktør, libaneseren Carlos Ghosn, som i 2018 ble arrestert og anklaget for korrupsjon i Japan – og senere foretok en spektakulær flukt til Libanon. Det skjeve eierskapet skal ha vært kilde til friksjon mellom de to, særlig med tanke på at Nissan er en større bilprodusent enn Renault.

Reduksjonen i eierposten kommer ifølge Reuters etter fire måneder med forhandlinger. Blant annet skal spørsmål om intellektuell eiendom har gjort forhandlingene kompliserte. Ettersom de to selskapene har vært så tett knyttet sammen i mange år, har de også utviklet mye teknologi sammen. Renault skal blant annet ha ønske om å samarbeide med selskaper som ikke er knyttet til alliansen, som Geely og Qualcomm.

Nissan skal kjøpe seg inn i Ampere

Endringen betyr ikke slutten på alliansen. De skal samarbeide tett om prosjekter i Latin-Amerika, India og Europa. I tillegg skal Nissan investere i Renaults nye elbil- og programvareselskap, kalt Ampere.

Ampere er et frittstående selskap som utvikler elbiler som skal selges under Renaults merkenavn. Selskapet skal tilby seks elbiler innen 2030. Fra 2031 skal det selge én million Renault-elbiler i året. Ampere skal samarbeide med Google og Qualcomm om å utvikle Android-baserte biler som kan oppdateres gjennom hele sin levetid.

Renault regner med å redusere utviklingskostnaden for programvare med 25 prosent på denne måten. Renault Megane er fra før av bygget med programvare fra Google.

Nissan og Renault har sammen utviklet elbilplattformen CMF-EV, som brukes i Nissan Ariya og Renault Megane.