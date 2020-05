Remøy vant ny runde i patentkrangelen med Røkke-selskapet Aker Biomarine

Striden handler om en unik, patentert metode for å behandle krill til råstoff for kosttilskudd. Aker Biomarine hevder patentene fulgte med da de i 2017 kjøpte krilltråleren Juvel på konkurssalg.

Men Rimfrost, selskapet som eide det konkursrammede krillrederiet Emerald Fisheries, nektet å utlevere patentene. Slik startet en langvarig patentkrangel i det norske rettssystemet, etter at Aker Biomarine saksøkte Rimfrost i 2017.

Torsdag ble det satt et foreløpig punktum i saken, da Frostating lagmannsrett ga Rimfrost fullt medhold i saken.

Dommen ble først omtalt av Sunnmørsposten. Rimfrost hadde tidligere også vunnet saken i Søre Sunnmøre tingrett, men Aker-selskapet anket. De må nå betale nær ni millioner av Rimfrosts saksomkostninger.

– Full seier

Teknologien de har kranglet om, er en patentert prosess for å behandle krill med vann og enzymer, for å fjerne fluor fra krepsdyrene, slik at råstoffet kan brukes til kosttilskudd. I prosessen brukes blant annet en spesialdesignet sentrifuge, en dekanter. Metoden ble brukt i en avansert fabrikk om bord på krilltråleren Juvel.

Om teknologikranglene: Milliardmarkedet for omega-3 har gjort minireken krill til en ettertraktet råvare.

Røkke-kontrollerte Aker Biomarine og Stig Remøys Rimfrost har lenge konkurrert om markedet for antarktisk krill.

I 2016 ble Rimfrost saksøkt av Aker Biomarine i USA, anklaget for patentinngrep.

Søksmålet førte til at Remøys krillfiskeselskap Emarald Fisheries gikk konkurs, ifølge bobestyreren.

Aker Biomarine kjøpte så Juvel fra konkursboet.

Røkke-selskapet hevder at rettighetene til den avanserte teknologien om bord for å videreforedle krillen fulgte med på kjøpet og gikk til sak mot Rimfrost i september 2017.

Hovedeier Stig Remøy i Rimfrost er godt fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse.

– Dette er en full seier og en gledens dag for Rimfrost. Dommen i tingretten var knusende for Aker, og lagmannsretten forsterker dommen ytterligere. Jeg ser at Aker uttrykker overraskelse over dommen. Det gjør ikke vi. Den er som forventet, sier han i en pressemelding.

Det var Remøys krillrederi Emarald Fisheries som opprinnelig søkte om patent på metoden.

Oppfinnelsen er nå beskyttet gjennom patenter i en rekke land. Aker Biomarine krevde at Rimfrost overførte rettighetene til hele patentfamilien som beskytter metoden til dem,

Vurderer å gå anke

I Aker Biomarine utrykker de skuffelse over dommen. De vurderer nå å anke videre til Høyesterett.

– Dette var skuffende og vi er uenige i rettens konklusjon. Vi ble overrasket da Rimfrost påstod at rettighetene til prosessanlegget ikke fulgte med kjøpet. Dette var i strid med den informasjonen vi fikk av selgerne. Lagmannsretten legger til grunn at Rimfrost feilinformerte Nordea, Innovasjon Norge og GIEK, men at jussen likevel tilsier at patentet ikke var ført tilbake til Emerald Fisheries AS. Vi mener denne regelen fører til et urimelig resultat for oss og vi vil vurdere om vi skal anke, sier Ingeborg Tennes, kommunikasjonssjef i Aker BioMarine, i en pressemelding som er gjengitt av Sunnmørsposten.

I pressemeldingen skriver Rimfrost at de finner det «merkelig» dersom motparten skulle forsøke å gå videre til Høyesterett med saken.

– Vi i Rimfrost er tilfreds over at en lang og krevende sak har fått det utfallet vi hele tiden

har forventet. Nå bør Aker forstå at nok er nok, og at tar til etterretning domstolens klare

tilbakemelding om det svake grunnlaget de har hatt for en langvarig og kostbar rettsstrid,

sier Remøy i pressemeldingen.

Ble anklaget for kopiering i USA

De to selskapene har også vært involvert i en rekke patentstridigheter i USA. Rimfrost og flere tilknyttede selskaper ble i USA beskyldt for å ha «systematisk kopiert og utnyttet Aker Biomarines strategi, metoder og patenterte teknologi».

I pressemeldingen skriver Rimfrost at dommen i Frostating lagmannsrett er den siste i en rekke på mer enn 10 rettsavgjørelser på rad i Norge og USA som har gått i favør av Rimfrost de siste årene.

– Det har vært en krevende kamp som har kostet både krefter og penger, i tillegg til at

den har tatt lang tid. Men vi har hele tiden visst at det vi står for er rett, og i dag er jeg

glad for at retten så tydelig slår dette fast, sier Remøy i pressemeldingen.

Dommen fra lagmannsretten er ennå ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.