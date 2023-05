Rekordresultat for Multiconsult

− Historisk, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult ifølge en pressemelding.

Første kvartal 2023 kom med det beste resultatet i ett kvartal i selskapets historie.

Driftsresultatet (EBITA) endte på 216,3 millioner kroner, med en margin på 16,5 prosent. Netto driftsinntekter økte med 15,1 prosent til 1 310,2 millioner kroner og den organiske veksten var 12,1 prosent.

Oppgangen kommer blant annet av at Multiconsult i mars dro i land sin største ordre noen gang: Detaljplanlegging og oppfølging i byggefase for nye Rikshospitalet i Oslo. Kontrakten er verdt over 900 millioner kroner.

Samlet økte ordreinngangen i første kvartal med to og en halv milliard kroner, melder selskapet.

Tjener på fornybar

Selskapet har sett en økende omsetning innen grønn omstilling, som solkraft, vann og vind.

− Vi forventer at energi, sirkulær økonomi og grønn omstilling vil være sentrale drivere i markedet fremover, sier Grethe Bergly.