Rekordmange bygger hytte – organisasjoner mener veksten bør bremses

I 2021 ble det gitt 8.762 såkalte igangsettingstillatelser til fritidsbygg, noe som er en økning på nær 40 prosent sammenlignet med året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten har vært enorm de siste 20 årene, hvor det i snitt er blitt bygget 14 nye hytter hver eneste dag, skriver Nationen.

Norges Hytteforbund (NHF) mener byggingen er kommet ut av kontroll, og at utbyggere og kommunene er for lite opptatt av de langsiktige negative konsekvensene utbyggingen utgjør for naturen.

– Konsekvensen er at forurensingen i fiskevann og elver vokser, støy og lysforurensning øker samtidig som habitatområder for dyr blir ødelagt. I noen områder med massiv hyttebygging er naturen nesten ikke til å kjenne igjen, sier styreleder Trond G. Hagen i NHF.

Han får støtte av Norsk Hyttelag, som uttrykker håp om at kommunene kan gripe mer inn for å bremse veksten noe.

– Vi håper og tror at det vil bli litt mer begrensninger framover. For rundt store hyttebyer med flombelysning hele døgnet forstår jeg godt at verken fugl eller reinsdyr trives, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.