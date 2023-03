Rekordhøyt resultat og utbytte i Statkraft

Høye energipriser, stabil drift, vellykket energidisponering og markedsoperasjoner er grunnlaget for fjorårets rekordresultat, ifølge Statkraft.

- Høye energipriser og solid verdiskaping fra Statkrafts markedsoperasjoner bidro til et svært godt 2022-resultat. Utbyttet til eier foreslås til rekordhøye 17,2 milliarder kroner. Vi gjennomfører vår ambisiøse grønne vekststrategi for å utvikle nødvendig fornybar energi både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en pressemelding.

Statkrafts netto driftsinntekter steg kraftig til rekordhøye 73,9 milliarder kroner i 2022, fra 41,3 milliarder i 2021. Underliggende driftsresultat økte til rekordhøye 54,4 milliarder kroner i 2022, mot 26,8 milliarder i 2021.

Det ble også et godt år for konsernsjef Rynning-Tønnesen som fikk 7,08 millioner kroner i lønn og godtgjørelser for fjoråret, mot 6,85 millioner kroner året før, fremgår det av selskapets årsrapport.

I fjerde kvartal isolert var det underliggende driftsresultatet (EBIT) 23,7 milliarder kroner, en økning på 14,4 milliarder kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2021, til tross for lavere kraftproduksjon. Økningen skyldes ifølge Statkraft blant annet betydelig høyere nordiske kraftpriser og positive bidrag fra prissikring av nordisk og europeisk produksjon.

Statkrafts oppdaterte strategi har som ambisjon å øke kraftproduksjonen med 50 prosent til 100 TWh innen 2030, skriver selskapet i pressemeldingen. Mesteparten av nye investeringer vil være innen vannkraft, landbasert vind- og solkraft i Norge og Europa.

Statkraft planlegger å igangsette fem større oppgraderinger for å få økt installert effekt i norske vannkraftverk innen 2030 for å balansere den økende produksjonen av uregulerbar vind- og solkraft.

- Som Europas største produsent av fornybar energi har vi en unik posisjon og en sterk forpliktelse til å bidra med mer fornybar kraft, og fremskynde energiskiftet både i Norge og internasjonalt. Vår ambisjon er å fullføre byggingen av ett nytt kraftverk hver niende dag fra 2025, hovedsakelig sol- og landbasert vind, sier Rynning-Tønnesen i en kommentar.