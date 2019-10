Regjeringen vil vurdere nye reguleringer av cruiseturismen på Svalbard

Regjeringen ønsker nå å se nærmere på de spesielle utfordringene ved den økte skipstrafikken på Svalbard, og spesielt cruisevirksomheten. Det kan ende opp med nye reguleringer av cruiseturismen. Det kommer fram i den nye Næringsstrategien for Svalbard, som ble lagt fram torsdag ettermiddag.

«Det er rimelig å anta at den økte interessen for cruiseturisme og annen aktivitet i farvannene rundt Svalbard kan medføre en økning i antall redningsaksjoner. Det vil i så fall utfordre den etablerte beredskapskapasiteten», heter det blant annet i strategidokumentet.

Det er betydelig skipstrafikk rundt Svalbard i løpet av et år, som strekene på kartet viser. Foto: Marine Traffic

– Vi må ta en fot i bakken, og se på om vi er tjent med at utviklingen forsetter i samme tempo og i den retningen vi nå ser. Vi vil kartlegge utfordringene knyttet til sikkerhet og beredskap, og vurdere om det er behov for ytterligere forebyggende tiltak, som for eksempel regulering av cruiseturismen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Må redde seg selv

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om hvordan cruiseskipturister i Arktis i utgangspunktet må redde seg selv dersom det skulle skje en større hendelse. Redningstjenestene er overhodet ikke dimensjonert for en hendelse på et av de større skipene, selv om det har vært en betydelig styrking de siste årene. Senest i år ble det bestemt at Sysselmannens skip Polarsyssel skal være på øygruppa i hele 2019, mens det tidligere har seilt til fastlandet om vinteren.

Sysselmannen har to Super Puma redningshelikoptere til disposisjon på Svalbard. Foto: Eirik Helland Urke

Da cruiseskipet Viking Sky mistet all motorkraft 23. mars, ble 470 passasjerer evakuert med helikopter i løpet av 18 timer. Det gikk til slutt bra. Det samme skipet er også sertifisert for ferdsel på Svalbard, der ressursene er langt færre.

Ser på hele næringen

De siste syv årene har det vært en 65 prosents økning i antall norskregistrerte selskaper på Svalbard. Det er spesielt reiselivsaktører som står for økningen.

Regjeringen vil nå gå gjennom hele reiselivsnæringen på Svalbard, for å se hvordan utviklingen av turismen påvirker miljøet, arbeidsvilkårene i næringen og samfunnet i Longyearbyen.