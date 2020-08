Regjeringen vil gi 21 millioner kroner til oljekonferansen ONS

Fordi ONS bare arrangeres annethvert år, faller de utenfor de øvrige covid-19-kompensasjonsordningene.

Derfor legger regjeringen fram et forslag for Stortinget om å bevilge 21 millioner kroner til stiftelsen, bekrefter Olje- og energidepartementet i en pressemelding fredag.

– Jeg er glad for at vi nå sikrer at de kan gjennomføre messen i 2022 som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Arrangementet går over fem dager i Stavanger og er et av verdens ledende energimøtesteder, med rundt 70 000 besøkende fra 100 nasjoner. De nasjonale ringvirkningene fra arrangementet anslås til 1-1,5 milliarder kroner.