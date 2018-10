Regjeringen vil bruke 1,1 milliarder på fornybar energi i utviklingsland

Miljøminister Ola Elvestuen (V) og utviklingsminister Nikolai Astrup (H) varsler at regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019.

– Vi foreslår å øke bevilgning til fornybar energi i utviklingsland med 430 millioner kroner, sier utviklingsministeren til NRK.

Økningen i bistanden til fornybar energi i statsbudsjettet vil dermed innfri løftet om dobling fra 2017-nivå, mener regjeringen.

Fornybar energi: Dette grepet kan øke norsk eksport av grønne løsninger

– Trenger bedre verktøy

– Regjeringen kommer opp mot nivået den var på for noen år siden. Bistanden bør videre opp, men enda viktigere er det at nye verktøy for å bedre rammevilkårene kommer på plass, sier miljøstiftelsen Zeros leder, Marius Holm, om lekkasjen i NRK.

Ifølge Zero har behovet for energi i utviklingsland økt kraftig. Stiftelsen frykter at om disse landene baserer sin energivekst på fossil energi, og særlig kull, vil det bremse klimaendringene som rammer de samme landene hardest. Zero mener derfor det er avgjørende å bidra til at de velger fornybar energi.

– Økningen i bistand til fornybar energi er betydelig fra ett år til et annet, men må også ses i lys av betydelige kutt tidligere år, og det er fortsatt et stykke igjen til tidligere nivå, sier Holm.