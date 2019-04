Regjeringen varsler strategi for sikring av norske kirker

Regjeringen arbeider med en strategi for fredede og verneverdige kirker i Norge som ikke er godt nok sikret mot brann.

80 prosent av norske middelalderkirker i stein har ikke automatisk slokkeanlegg, og 16 prosent mangler automatisk brannvarsling. Mange av de eldre kirkebyggene er svært sårbare for brann på grunn av tørr trekonstruksjon, store loft og tårn som gir rask brannspredning. I tillegg er det mange steder langt til brannvesenet.

I 2019-budsjettet har regjeringen satt av 10 millioner kroner til klimasikring av kirker og 10 millioner til bevaring av steinkirker.

– Det er en vekker å se Notre-Dame brenne. Kirkebygg er kultur, det er historie og en del av vår identitet. Vi må gjøre mer for å forhindre at lignende kan skje i Norge, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en melding til NTB.

På Granavolden fikk KrF gjennomslag for at det skal utarbeides en strategi for hvordan alle fredede og verneverdige kirker kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

– Det er et formidabelt behov for vedlikehold og sikring i Norge. Nå vil jeg sette fortgang i arbeidet med å utarbeide regjeringens strategi for fredede og verneverdige kirker, sier Ropstad.

Det er kommunene som har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av kirker i Norge.

Hønefoss kirke brant ned til grunnen i 2010. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix