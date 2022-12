Regjeringen utsetter delingsordning for solstrøm

Fra nyttår skulle det bli mulig for borettslag, flermannsboliger og enkelte næringseiendommer å dele solstrøm de hadde produsert, med beboere – for så å få fritak for elavgift og nettleie for den strømmen de bruker selv, skriver Europower.

Nå blir ordningen utsatt, varsler Olje- og energidepartementet (OED). Årsaken er at flere nettselskap har varslet at de ikke rekker å innføre endringer som er nødvendige for å innføre ordningen innen fristen.

– Vi ønsker derfor å klargjøre at forslaget ikke vil tre i kraft fra 1. januar, skriver statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i OED i en e-post til Europower.

I november sendte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin oppsummering av høringspillene, men RMEs forslag til delingsordning for egenprodusert fornybar strøm ble ikke godt mottatt av mange nettselskap. Ordningen var for komplisert, mente flere.

Elvia var blant selskapene som anbefalte å skrote hele ordningen. I stedet ville Elvia ha det de kaller en ordning der nettselskap betaler borettslag for de timene solcelleanlegget produserer overskuddsstrøm.

Dermed ville det være opp til den som eier solcelleanlegget, for eksempel borettslaget, å fordele oppgjøret fra produksjon og forbruk på de ulike boenhetene som deltar i ordningen.