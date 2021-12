Regjeringen tar en del av regningen for høye strømpriser

– Fra neste strømregning vil husholdningene få et fratrekk på regningen. Oppskriften er at staten vil ta halvparten av regningen for det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på regjeringens pressekonferanse om strømsituasjonen i Norge.

– Det er høye priser. Men går det over 70 øre, så er det ekstraordinært. Og da sier staten: Fellesskapet, vi sammen, tar halve regningen. Og det bør gi en god trygghet til folk, sier Støre.

I tillegg til varslede ordninger

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

Ordningen skal gjelde fra og med desember til og med mars neste år, og vil administreres gjennom nettselskapene.

Ordningen kommer i tillegg til de allerede varslede tiltakene, som bostøtte og støtte til studentene.

– Dette vil bety anslagsvis fem milliarder kroner som går direkte til å betale toppen av regningen til folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det blir høyere strømregninger

– Nå håper vi det skal være litt lettere å gå inn i julehøytiden for mange, uansett om du bor i et trekkfullt hus, en leilighet eller på en gård, sier Vedum.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier husholdningene må forberede seg på høyere strømregninger i vinter enn hva det er en normal vinter.

– Men med denne sikringspakken får vanlige folk i hele Norge en god hjelp til å håndtere den helt spesielle situasjonen vi står i denne vinteren, sier Mjøs Persen.