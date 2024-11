– Regjeringen samarbeider tett med forsvarsindustrien for å skalere opp produksjonen. Det vil vi fortsette med. Det er viktig for at vi skal kunne møte norske, allierte og ukrainske behov, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding etter onsdagens møte.

Regjeringen har iverksatt tiltak for flere milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

I tillegg til disse tiltakene lanserte regjeringen i oktober også et veikart med om lag 40 tiltak for å bidra til økt produksjonskapasitet.

– Vi har lagt fram en ny langtidsplan som innebærer et umiddelbart og langsiktig forsvarsløft. Vi har bevilget direkte økonomisk støtte til norsk forsvarsindustri gjennom tilskudd, medfinansiering og forhåndsbestillinger, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Veikartet som vi lanserte for en måned siden, er en annen viktig milepæl. Der har vi sammen med industrien synliggjort behovene, retningen for det videre arbeidet og en rekke tiltak som vi følger opp, sier Gram.