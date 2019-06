Regjeringen sier nei til å reparere KNM Helge Ingstad – ny løsning er ikke klar

Regjeringen har bestemt at fregatten KNM Helge Ingstad ikke vil bli repartert. De ser heller på mulighetene for å erstatte fregatten.

– Regjeringen har bestemt at det er mer hensiktsmessig å avhende KNM Helge Instad enn å reparere den, forteller forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en pressemelding som departementet publiserte fredag.

Som TU tidligere har fortalt, har Forsvarsmateriell klassifisert KNM Helge Ingstad som tilnærmet totalskadet. Våpen, sensorer og sambandstekniske systemer er påført så store skader at de i hovedsak må byttes ut, konkluderer Forsvarsmateriell.

Reparasjon kanskje dyrere enn å kjøpe ny

Kostnadene for å reparere fregatten vil ligge på mellom 12 til 14 milliarder kroner, mens kostnadene ved kjøp av et nytt tilsvarende fartøy estimeres til 11 til 13 milliarder kroner.

Det er Forsvarsmateriell som har konkludert med at en reparasjon av den forliste fregatten trolig vil koste mer enn å kjøpe en ny fregatt. Tilstandsrapporten ble presentert for forsvarsministeren i mai.

– Helge Ingstads forlis har betydelige konsekvenser for forsvaret av Norge. Vi har store havområder og en lang kystlinje. God kontroll til sjøs er helt essensielt i forsvaret av landet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Bakke-Jensen vil be forsvarsministeren om et fagmilitært råd om hvordan den operative kapasiteten kan erstattes.

Anbefaler seks til ti «enkle plattformer»

Fra før jobber Havarikommisjonen med sin rapport, og politiet har overfor TU bekreftet at etterforskningen kommer til å vente på den rapporten, før politiet konkluderer.

At regjeringen velger å droppe muligheten for å reparere fregatten, kommer ikke som noen stor overraskelse. Til TU sa tidligere flaggkommandør Jacob Børresen tidligere i sommer:

KNM Helge Ingstad har fått omfattende skader. Foto: Eirik Helland Urke

– Med nedleggelsen av Sjøheimevernet i 2017 og den planlagte avviklingen av kystkorvettene i Skjold-klassen 2025 er kysten nærmest lagt åpen. Riktignok har vi en indre kystvakt, men fartøyene er få og har ganske andre oppgaver, sier han.

Børresens beste råd er å anskaffe mellom seks og ti enkle plattformer med moderne våpensystemer som er spesialisert for kystfarvann, og som kan ta ut mål under og over vann, samt i luften – slik en fregatt også kan.

«Forsvaret har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde operativ evne på kort sikt, blant annet blant annet ved bruk av doble besetninger på de seilende fregattene og KNM Maud», skriver Forsvarsdepartementet i sin melding.