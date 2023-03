– Vi må ha et sterkt og moderne forsvar som kan forebygge krig og forsvare Norge. Regjeringen foreslår derfor å starte opp fire nye prosjekter for om lag 17 milliarder kroner og endre pågående prosjekter for om lag 6,3 milliarder kroner for å styrke Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han foreslår følgende satsinger:

Regjeringen varslet i januar 2023 at det skal bestilles artilleriammunisjon fra den norske bedriften Nammo for inntil 2,6 milliarder kroner. Beløpet økes nå til 4,2 milliarder kroner.

Det gjøres for å sikre raskere leveranse enn planlagt, samt legge til rette for økt produksjonskapasitet hos Nammo.

Nettopp produksjonskapasiteten til våpenprodusentene er av flere eksperter blitt sett på som et avgjørende element for at Vesten skal vinne våpenkappløpet med Russland i Ukraina-krigen.

– Det er viktig å bidra til at norsk og annen alliert forsvarsindustri øker produksjonstakten, sier forsvarsministeren.