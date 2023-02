Regjeringen gjenopptar arbeidet med strømkabel til Storbritannia

Regjeringen gjenopptar konsesjonsbehandlingen av strømkabelen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia, nærmere bestemt Skottland.

Olje- og energidepartementet skriver at de gjenopptar konsesjonsbehandlingen, «med sikte på en rask avgjørelse».

– Det har gått snart tre år siden behandlingen av denne saken ble satt på vent. Jeg har kommet til at det nå foreligger et tilstrekkelig grunnlag til at saken kan behandles. Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet, skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte. Det går vi i gang med nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

I Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at de ikke vil «godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden».

Ap: – Denne søknaden har ikke sjans til å overleve

– Denne søknaden har ikke sjans til å overleve. Vi fikk stoppet den i Stortinget. Nå har vi høstet erfaringer. Det vil ikke være aktuelt å gi konsesjon til en ny utenlandskabel, punktum, sier Stein Erik Lauvås i Aps energifraksjon på Stortinget til NTB.

Også SV tar det for gitt at regjeringen avslår søknaden.

– Noe annet ville vært svært oppsiktsvekkende i dagens situasjon med skyhøye strømpriser, sier SVs energipolitiker Lars Haltbrekken.

Heller ikke LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror at det vil bli gitt konsesjon til kabelen.

– Jeg tror de fleste er enige med oss i dag om at det siste vi trenger, er en ny kraftkabel direkte fra fastlandet i Norge direkte til utlandet. De partiene som ivret for å privatisere muligheten til å drifte mellomlandsforbindelser for et tiår siden, har stilnet hen, sier Hessen Følsvik til NTB.

Også Aps Energiutvalg ber om at det ikke bygges nye utenlandsforbindelser fra det norske fastlandet.

– Bedre grunnlag nå

– Arbeiderpartiet sørget i 2018 for at søknaden om utbygging av NorthConnect ble midlertidig lagt i skuffen, blant annet fordi vi ville vite mer om effektene på det norske kraftsystemet av økt utvekslingskapasitet, sier Terje Aasland i pressemeldingen.

– Bakgrunnen for at vi gjenopptar behandlingen er at vi nå har bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere virkningen på kraftsystemet av økt utvekslingskapasitet, skriver Aasland.

NorthConnect er en 1400 MW likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

Strømprisen vil øke

I 2019 vurderte NVE at NorthConnect ville gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.

Men NVE sa også at strømprisen ville øke dersom kabelen ble bygget:

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kWh. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til TU den gang.

NVE sa også at NorthConnect ville redusere handelsinntektene på Statnetts utenlandskabler, noe som kunne gi en økning av nettleien på rundt 0,4 øre per kWh.

Det er tre kommunale kraftselskaper, samt det svenske statsselskapet Vattenfall, som står bak kabel-søknaden. Et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, Venstre, Ap og MDG har imidlertid inngått en avtale som sier at alle kabler ut av Norge skal eies og driftes av Statnett.

Sier nei i regjeringsplattformen

I Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at Statnett skal eie og drive alle mellomlandsforbindelser til utlandet. Statnett har på sin side ikke vist særlig interesse for å ta over prosjektet. Statnett sa til TU i 2019 at de ikke hadde noen planer om å ta noen rolle i prosjektet.

Statnetts kommunikasjonssjef Christer Gilje sier til TU mandag ettermiddag at det ikke er noe nytt fra deres side hva gjelder NorthConnect.

– Vi har observert at saken skal tas opp igjen til vurdering, men vi har ingen rolle i det prosjektet, sier Gilje.

Han vil ikke spekulere i hva som eventuelt vil skje med eierskapet og Statnetts rolle dersom prosjektet skulle bli vedtatt.

Styreleder vil ikke kommentere

Styreleder i Northconnect, Tore Olaf Rimmereid, sier til TU at han har notert seg at saken skal opp til ny behandling,



– Har dere noe håp om at denne behandlingen skal gå den veien dere ønsker?



Tore Olaf Rimmereid, styreleder i NorthConnect. Foto: DNB

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Vi ser at behandlingen er gjenopptatt og at vi skal komme med innspill som er relevant for behandlingen. Den vil vi selvfølgelig gjøre, sier Rimmereid til TU.

Regjeringen har bedt NorthConnect om at eventuelle nye opplysninger eller andre relevante innspill blir sendt inn innen 24. februar.

– Vi skal bruke den tiden vi har på å gå inn i dette, og så får vi komme tilbake til spørsmålet når vi kan kommet litt lengre i løypa, sier Rimmereid.

Han sier at de også er er innforstått at Statnett blir partner på norsk side.