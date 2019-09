Regjeringen gir klarsignal til nytt vikingtidsmuseum

Regjeringen gir klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og bevilger 35 millioner kroner til oppstarten.

Byggeprosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. Det innebærer og rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og et utendørsanlegg.

– Nå kan vi sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på. Med et nytt vikingtidsmuseum kan vi ta skikkelig vare på vikingskattene, og vi får vist dem fram på en bedre måte. Dette er en stor og viktig dag for landet vårt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).