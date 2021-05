Regjeringen foreslår å innføre avgift for vindkraftanleggene

Dette foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, bekrefter olje- og energiminister Tina Bru (H), til NRK.

– Vi foreslår en moderat avgift som skal sørge for at noe av verdiskapningen blir igjen lokalt, sier Bru.

Hva som er en moderat avgift, er ikke bestemt.

– Det må vi komme tilbake til. Nå skal forslaget ut på høring. Vi tar sikte på innføring 1. januar 2022, sier Bru.

– Vi trenger å skape flere jobber, og da er tilgang på kraft og fornybar energi viktig. Vindkraft har blitt en viktig del av kraftsystemet, men regjeringen mener at mer av verdiskapingen må bli igjen i kommunene og lokalsamfunnet, opplyser Bru til NTB.

Vindkraft er omstridt, og Bru håper dette kan være et bidrag til å dempe konfliktnivået.

– Jeg tror ikke dette i seg selv løser alle problemer, men det er viktig at de lokalsamfunnene som har satt av areal og natur i sin kommune, får noe mer igjen av inntektene fra vindkraftverkene, sier statsråden.

Bransjen selv har gitt uttrykk for at de ønsker en form for skatt eller avgift som kommer vertskommuner til gode og har etterlyst en avklaring.