Redningsselskapet: båtførerkurs uten erfaring er skremmende

Redningsselskapet er skeptiske til intensivkurs for båtførerbevis og er bekymret for at mange består båtførerprøven uten å ha erfaring fra sjøen.

Det er uheldig at man ikke får praktisk kompetanse og erfaring gjennom båtførerprøven, sier Redningsselskapets regionleder for distrikt Øst, Erik Knudsen, til Romerikes Blad.

– Det er skremmende og kan være farlig, sier han.

Hvert år avlegges omkring 25.000 båtførerprøver, viser tall fra Norsk Test, som leverer båtførerprøven på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

– Faktum er at du kan ta prøven og dra ut dagen etterpå og kjøre en båt som går i 50 knop, uten å ha kjørt båt tidligere. All sunn fornuft tilsier at det ikke er forsvarlig, sier Knudsen.

Intensivkurs for båtførerbeviset tar mellom sju og åtte timer, med en eksamen på slutten av kurset. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at teorikurset tar minimum 25 timer.

Redningsselskapet tilbyr egne kurs. De går over to dager og tar totalt 16 timer.

– Det synes vi er litt snaut. Vi har ikke en praktisk del, men vi har utvidet den teoretiske delen som gjelder grunnleggende båtkunnskap. Dette går ut på sjøvett, fart, båtens egenskaper og grunnleggende sikkerhet som er en viktig del av opplæringen, sier Knudsen.

Det er ikke obligatorisk å gjennomføre et kurs for å ta båtførerprøven, men man må bestå selve prøven dersom man er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter, eller med motor større enn 25 hestekrefter.