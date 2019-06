REC Solar permitterer minst 100 ansatte

Minst 100 ansatte ved Rec Solars fabrikk på Fiskaa i Kristiansand permittert ut året. De ansatte fikk beskjeden på et allmøte tirsdag, skriver Fædrelandsvennen.

– Brutalt

Det er rundt 185 ansatte ved fabrikken som produserer silisium til solceller i Kristiansand.

– Jeg tror ikke det har gått opp for alle hvor brutalt dette er. Jeg sliter litt med å forstå det selv, sier hovedtillitsvalgt Jarl Valand til Fædrelandsvennen.

Ifølge avisa har Elkem Solar/REC Solar Norway gått med et samlet underskudd på 5,7 milliarder kroner i tiårsperioden 2008–2017. Årsaken er lavere etterspørsel, blant annet fra Kina.

Fall i etterspørselen i Kina

TU omtalte de store tapene i en artikkel allerede i 2012. Siden den gang har selskapet vært gjennom flere endringer.

I fjor høst ble det kjent at prisfallet i hele verdikjeden, hadde hatt en voldsom effekt på den norske solindustrien.

– Den store forskjellen kom natt til 1. juni 2018 da kinesiske myndigheter varslet at etterspørselen fra dem ville bli halvparten av det de tidligere har meldt. Kina står for halve verdensmarkedet, så det er dramatisk. Samtidig er det mange nye fabrikker og store lagre i verden, så det er et stort avvik mellom tilbud og etterspørsel. Alle vil selge unna lagrene sine, sa daværende fabrikksjef David Verdu i REC Solar på Herøya til TU i fjor høst.

I mars permitterte solcelleprodusenten 65 ansatte på Herøya i Porsgrunn i 26 uker.

Rec Solar eies av Elkem ASA, og har produksjon på Herøya, Kristiansand og i Singapore.