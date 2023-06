– Vi er faktisk over våre bredder, og større enn det. Vi er egentlig en og en halv skvadron, sier sjef for 332-skvadronen, Trond Haugen til NRK torsdag.

De første nye F-35 kampflyene kom til Norge høsten 2017. Etter dette er det levert i snitt seks fly i året fra fabrikken i Fort Worth i Texas til kampflybasen på Ørlandet.

Nå blir det snart etablert to skvadroner og planen er at den andre er full til 2025. Da skal landet ha oppnådd det som kalles FOC, full operativ kapasitet, for de nye kampflyene.

– Det har ligget i planene i hele tida, sånn at vi bygger opp én stor skvadron som kan splitte av neste skvadron som da blir cirka halvfull, sier Haugen.

Etter siste leveranse fra USA i mai, har landet nå mottatt 40 jagerfly av bestillingen på totalt 52 fly.

Mens F-16 var landets jagerflytype, eksisterte en egen skvadron som het 331. Denne gjenoppstår nå, som en F-35-skvadron.

– Vi oppretter en ny skvadron fra første august, 331-skvadronen, som bli reaktivert fra å ha vært en tidligere F-16- skvadron, sier Haugen til NRK.

Militærøvelsen Arctic Challenge Exercise, som TU har skrevet mye om er akkurat ferdig, og hadde et rekord i antall F-35 i en og samme øvelse på en norsk flybase.

– Det er absolutt den største F-35 øvelsen på norsk jord noensinne. Og det er en ganske stor øvelse i Europeisk sammenheng. Muligens også den største i europeisk sammenheng når det gjelder F-35, sier sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland til NRK.