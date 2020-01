Råvaremangel truer – leire kan bli redningen for klimavennlig betong

Den globale produksjonen av sement passerte i 2018 4.1 gigatonn, ifølge IEA, Det internasjonale energibyrået. Om vi bruker Norcems egne verdier, 1.350.000 tonn sement og 870.000 tonn CO₂-utslipp for en årlig produksjon betyr det at verdens sementindustri alene slipper ut 2,6 gigatonn karbondioksid. Det er grunn til å tro at de reelle verdiene er høyere.