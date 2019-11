Strømnett

Raskt frekvensfall ved britisk strømutfall avslører svakhet ved fremtidens strømnett

Fremtidens strømnett kommer til å mangle de tunge, roterende generatorene for å stabilisere frekvensen. Det ble et problem under et nylig britisk strømbrudd, viser en analyse. I Danmark er Energinet allerede i gang med å utvikle løsningen.