Rapport: Ansatte i Forsvaret visste om «sikkerhetskritiske» problemer på KNM Helge Ingstad

Havarikommisjonen har tidligere omtalt konstruksjonsfeilen, som førte til at vannmasser strømmet mellom rommene, som «sikkerhetskritisk».

I konsulentselskapet PwCs granskningsrapport av bergingsaksjonen, som kom mandag, kommer det fram at ansatte i forsvaret var kjent med feilen på fregatten, som sank 13. november i fjor, fem dager etter kollisjonen med tankskipet Sola.

– Det har fremkommet gjennom intervjuer at enkelte i Forsvaret var kjent med at det kunne være utfordringer knyttet til akslingen og manglende vanntett integritet mellom rommene. Mannskapet forsøkte å stemple rundt akslingen, men klarte ikke å hindre vanninnstrømning gjennom denne, noe som førte til at rommet ble fylt med vann, skriver PwC i rapporten som er utarbeidet på oppdrag for regjeringen.

Samtidig understrekes det at det også kan være andre årsaker til at girrommet ble fylt med vann, for eksempel hull i skroget. Det anbefales at Havarikommisjonen ser nærmere på dette.

Mer vannfylling

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken, som kom i slutten av november i fjor, kom det fram at vanntette seksjoner på skipet ble fylt med mer vann enn det som skulle være mulig.

Granskingen avdekket at de hule propellakslingene førte vann fra ett vanntett område av fregatten til girrommet, som raskt ble fylt opp. Derfra ble flere andre rom i skroget fylt opp med vann.

– Vannfyllingen ble dermed vesentlig mer omfattende enn det den opprinnelige skaden skulle tilsi. Fyllingen i girrommet førte til beslutningen om evakuering, skrev Havarikommisjonen.

Undersøkes videre

I den ferskeste rapporten fra Havarikommisjonen, som kom i november i år, heter det at det fortsatt gjøres videre undersøkelser om «designet med hule propellakslinger».

Feilen er antatt å også gjelde for de andre fregattene i Nansen-klassen, men dette skal nå være rettet opp.

– Det ble umiddelbart etter varsling om manglende vanntett integritet (hul aksling) mellom aktre generatorrom og girrom gjennomført midlertidig tiltak for å opprette vanntett skille mellom de to rommene. Det er nå gjennomført en varig reparasjon på de fire gjenværende fartøyene og saken er lukket, skriver Havarikommisjonen i sin siste rapport.

Tidligere har Forsvaret varslet at det kan komme rettslige krav overfor det spanske verftet som bygde skipet som følge av lekkasjene mellom akslingene.

Ikke kjent for ledelsen

PwC har ikke funnet indikasjoner på at forsvarsledelsen var kjent med feilen på fregatten.

– Basert på intervjuene PwC har gjennomført, er det ikke indikasjoner på at svakheten i akslingen var kjent verken av ledelsen i FMA eller Sjøforsvaret, eller at svakheten hadde blitt rapportert inn i forsvarets avvikshåndteringssystem.

I rapporten om bergingsaksjonen konkluderes det for øvrig med at Forsvaret undervurderte kompleksiteten i arbeidet, noe som bidro til at kostnadene ble høye.

Rapporten konkluderer også med at det er en sannsynlighetsovervekt for at det var brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med arbeid på fregatten etter ankomst til marinebasen på Haakonsvern.

Forsvarsdepartementet opplyser at de foreløpig ikke kan kommentere innholdet i rapporten.

– Vi mottok rapporten i formiddag og vil nå gå grundig gjennom den. Hensikten med rapporten er at vi skal lære så mye som mulig av denne alvorlige ulykken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en kommentar sendt til NTB fra kommunikasjonsavdelingen i departementet.