Rambøll i Danmark: Ikke betalt fri til lege eller begravelse

I Rambøll i Danmark har selskapets 3000 ansatte fått beskjed om at de ikke får betalt fri til begravelser, legebesøk eller tannlegebesøk.

Retten til betalt fri blir borte fra 1. januar 2020.

Den halve fridagen de ansatte så langt har hatt på Danmarks grunnlovsdag 5. juni forsvinner også.

Ledelsen i Rambøll Danmark sier til danske Ingeniøren at de ansatte har full fleksibilitet når det gjelder egen arbeidstid, slik at det burde være mulig å gå til legen og tannlegen utenom.

Ikke for å spare penger

Økonomi er ifølge ledelsen ikke årsaken til at de ansatte ikke får betalt fri.

– Vi har ikke regnet på økonomien, men jeg forventer ikke at det kommer til at bety så mye økonomisk for Rambøll, akkurat som det heller ikke kommer til at bety mye for de ansatte, sier direktør i Rambøll Danmark, Ib Enevoldsen.

Ledelsen forklarer endringene med at de heller vil tilrettelegge på andre områder, som lengre fødselspermisjon for både kvinner og menn.

Ifølge Ingeniøren.dk er dette lovlig i Danmark, selv om en dom fra 2016 ga medhold til en kvinne som var så ny i jobben at hun ikke hadde fleksitid til gode.

Fagforeningen er negativ, men har ifølge ledelsen ikke «råbt opp i protest».

Ikke rett til betalt fri i Norge heller

Trude Kjeldstad, HR-direktør i Rambøll Norge Foto: Rambøll

Heller ikke i Norge sier loven at du som arbeidstaker har rett til betalt fri. Arbeidsmiljøloven har ikke så mange bestemmelser om velferdspermisjoner, de fleste av dem er nedfelt i tariffavtaler, lokale avtaler og/eller personalhåndbøker, ifølge Frifagbevegelse.no.

HR-direktør i Rambøll Norge Trude Kjeldstad sier at Rambøll Norge har gode velferdsordninger for de ansatte, og det foreligger ingen planer for å endre disse.

– De danske endringen vil ikke ha noen effekt for Rambøll i Norge, hvor vi forholder oss til norske markedet, lover og regler, sier Kjeldstad.