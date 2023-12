Rakk fristen for skattelettelser: Nå er kraft fra land til Draugen og Njord godkjent

Det er over ett år siden Okea og Equinor leverte en samlet utbyggingsplan for elektrifisering av de to feltene i Norskehavet. Her vil de redusere utslippene med totalt 330.000 tonn CO 2 i året, med én kraftkabel fra land til Draugen og én kabel videre til Njord.

Nå kom endelig godkjenningen fra Olje- og energidepartementet.

Dermed fikk også det siste prosjektet som kommer inn under den midlertidige oljeskattepakken klarsignal.

Og tiden var i ferd med å renne ut for å kunne få de gunstige skattefordelene. I tillegg til at prosjektene måtte leveres inn før 1. januar 2023, måtte de også være godkjent før 1. januar 2024.

Strøm fra Fosen

Elektrifiseringen av de to feltene vil koste nærmere 7,3 milliarder kroner, som deles av de to lisensene. Feltene vil kreve en kapasitet på opptil 80 MW i året og skal kobles til strømnettet i Åfjord kommune.

Det vil si at strømmen skal hentes fra samme kommune som Fosen-vindparkene ligger i.

Men for å bygge det nødvendige nettanlegget må det ekspropieres mer land fra Nord-Fosen siida, ifølge Energiwatch.

Nord-Fosen siida har bedt om at kraft fra land-saken ikke avgjøres før en avgjørelse vedrørende Roan og Storheia er klar.

Selv om det er enighet mellom reineierne i Sør-Fosen og Fosen Vind, er det fortsatt ikke oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

16. største utslipp på sokkelen

Draugen hadde i 2022 et utslipp på 208.950 tonn CO2, og er det 16. største utslippspunktet på sokkelen.

Njord har vært gjennom en større oppgradering de siste årene, og siste hele år med full drift var i 2015. Feltet hadde da et utslipp på 160.130 tonn CO2.

Elektrifiseringsplanene vil dermed kunne kutte store deler av utslippene fra de to feltene.

Elektrifisering med kraft fra land er det mest sentrale tiltaket for å få ned utslippene fra norsk sokkel. Men selv med de planene som i dag er vedtatt eller kommet langt i en modningsfase, ligger ikke oljebransjen an til å nå klimamålene for 2030, om å kutte 50 prosent av utslippene.

Oseberg er feltet på norsk sokkel med høyest CO2-utslipp, etterfulgt av Åsgard og Troll. Her er oversikten over hvordan klimaverstingene på sokkelen skal kutte utslipp.

Njord-feltet skal forsynes med kraft fra land med en kabel fra Draugen. Foto: Lizette Bertelsen/Equinor

Siste av 30 planer

Endret utbyggingsplan for Draugen og Njord ble levert 15. desember i fjor, og behandlingen av kraft fra land-planene har dermed tatt et helt år.

I alt ble det levert utbyggingsplaner for 30 prosjekter som faller inn under det midlertidige skatteregimet. Disse har blitt godkjent fortløpende.

I juni i fjor godkjente olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hele 19 av disse på én gang. Måneden etter ble også Snøhvit Future, som inkluderer elektrifisering av Melkøya, godkjent.

Dermed var det kun planene for kraft fra land til Draugen og Njord som gjensto.

Departementet har tidligere ikke svart på TUs spørsmål om hvorfor behandlingen av akkurat denne planen har tatt så lang tid, ei heller om konflikten på Fosen har vært en medvirkende årsak. Det skriver de heller ikke noe om i pressemeldingen om godkjennelsen.

De to oljeselskapene, Okea og Equinor, har kun respondert med at de avventer myndighetenes tilbakemelding.