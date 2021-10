Rakettselskap: Reisetiden til Mars kan bli én måned med atomkraft

Sju måneder er lang tid i verdensrommet for astronauter som risikerer helsen på grunn av stråling og solstormer. Dette er den tiden man i dag vil trenge tur-retur Mars. Det er over 50 millioner kilometer lenger enn til Mars enn det er til månen.

Derfor jobber flere selskaper med å utvikle rakettmotorer som gir mer kraft enn tradisjonelle rakettmotorer på flytende drivstoff. En av selskapene er Ad Astra Rocket Company, som holder til i Costa Rica og USA.

Nylig lyktes selskapet i å gjennomføre en 88 timers test med en 80 kW plasma/ion-motor som har fått navnet Vasimr VX-200SS.

– Denne testen er en stor suksess og høydepunktet i flere års prøv-og-feil-testing med et enormt fokus på detaljer, sier Ad Astra-sjef Franklin Chang Diaz. Han er selv astronaut og har deltatt på sju oppdrag med totalt 1601 timer i rommet.

Fra gass til plasma og magnetfelt

Vasimr-motoren fungerer ved at man først varmer en gass med hydrogenatomer til 60.000 grader Celsius ved hjelp av radiobølger. Gassen blir da til plasma, og elektronene frigjøres av atomene. Det neste trinnet i prosessen er igjen å bombardere gassen med radiobølger. Det øker temperaturen ytterligere mens plasmaet holdes i et sterkt magnetfelt og til slutt sendes ut gjennom en rakettdyse.

På sikt ønsker Ad Astra å varme opp gassen ved hjelp av en atomkilde og dermed få hastigheten og den spesifikke impulsen (isp) mye høyere. Nettopp den høye temperaturen er årsaken til at drivstofforbruket er minimalt mens hastigheten er høy.

Ad Astra mener at raketten de utvikler vil bli ti ganger så rask som det man klarer i dag – med kun en tidel av drivstofforbruket.

– Det er syv milliarder av oss, men bare noen få hundre har fått muligheten til å se planetens skjønnhet. Det virker ikke riktig, Vi må åpne det opp (verdensrommet, red. anm.), sånn at alle kan dra, sier Diaz.

Ikke egnet til oppskytning

Ifølge Ad Astra er det teoretisk mulig sakte å øke hastigheten på et romfartøy, slik at du etter noen dager vil nå 54 kilometer i sekundet. Dermed vil man klare seg med én måned i stedet for dagens seks-sju, ifølge Interesting Engineering.

Motoren kan imidlertid ikke brukes til rakettoppskytninger, der vil det fortsatt være nødvendig med flytende drivstoff.

Her kan du se hvordan det er tenkt:

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.