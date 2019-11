Rådmann vil stoppe nullutslippskrav i nye hurtigbåtanbud: Nå utsetter fylket behandling av saken

Fylkesutvalget i det nye storfylket Vestland møttes i onsdag for å bestemme hvorvidt de ville droppe krav om nullutslipp i nye hurtigbåtanbud. Nå utsetter de beslutningen til 3. desember.

Innstillingen om å droppe nullutslipp kom fra påtroppende rådmann Rune Haugsdal.

– Det kom en del spørsmål fra politikerne i fylkesutvalget som de ønsker svar på før en beslutning tas.

– Hva synes du om utsettelsen?

– Det er helt i orden. Som det ble sagt på møtet: Dette er en svært viktig sak hvor det er viktig at alle svar ligger på bordet, sier Haugsdal.

Forventning om nullutslipp før 2024

I forkant av møtet bestilte han en utredning fra DNV GL som de fikk to uker på seg å ferdigstille. Her foreslår de blant annet å dele opp anbudet i to, og ikke komme med noen ekstra nullutslippskrav i første anbud.

Rådmannen ønsker at anbudet som etter planen skal ut i 20. november kun skal gå på konvensjonell teknologi og vare fra 2022 til 2024. Slik skal fylket kjøpe seg tid til å utforme et nytt anbud for hurtigbåtene med nullutslippsteknologi fra 2024. Fylkestinget åpner da for en gradvis innfasing av nullutslipp frem til 2026.

Haugsdal påpekte overfor TU tirsdag at han ikke tror oppdelingen av anbud nødvendigvis vil føre til at innføringen av nullutslippsteknologi på båtene blir forsinket.

I Sogn og Fjordanes opprinnelige forslag til anbud ville de imidlertid legge inn en bonus for dem som klarte å innføre utslippsreduksjoner tidligere enn 2024, og etter det TU kjenner til var det tydelige forventninger fra flere aktører om å kunne innføre nullutslippsteknologi før 2024.

Opprop fra ledere i tre organisasjoner

Kvelden før fylkestinget møttes fikk de tilsendt et opprop som frarådet dem sterkt å utsette nullutslippsanbudet. Oppropet var signert leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, og teknologiansvarlig i Zero, Marius Gjerset.

Dagen før møtet sa Michelsen til TU at hvis innstillingen fra fylkesrådmannen går gjennom blir det vanskelig å stole på politikerne når de snakker om klimatiltak fremover.

– Det er to måneder siden Sp, MDG, KrF, SV, Ap og V ble enige om en felles politisk plattform for perioden 2019 til 2023. Her står det blant annet at samarbeidspartiene vil «stille krav om nullutslipp i alle fremtidige anbud i kollektivsektoren», sa Michelsen til TU tirsdag.

– Det er ingenting som har endret seg siden plattformen ble vedtatt som sier en bør gå vekk fra dette løftet, sa han.

– Vi må endre teknologien i alle sektorer kjapt!

I oppropet skriver de at hurtigbåtanbudet i Sogn og Fjordane er det viktigste kollektivanbudet i denne perioden, og at rapporten som rådmannen bestilte fra DNV GL slår inn åpne dører, nemlig at det er mer risiko knyttet til å etterspørre ny teknologi enn å la være.

Selfa Arcitc-sjef Erik Ianssen er bekymret for at prosjektet kan bli utsatt i lengre tid. Han er med å lede en av industrigruppene som har utviklet hurtigbåtkonseptene anbudet fra Sogn og Fjordane bygger på. Tirsdag sa følgende til TU:

– Det var ikke DNV GL som foreslo fergerevolusjonen heller. Det er selvfølgelig mye enklere å være forsiktig, men hvis myndighetene faktisk mener at Norge skal kutte 50 prosent utslipp fra skipsfart innen 2030 må vi endre teknologien i alle sektorer - kjapt!