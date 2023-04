De siste 20 årene har de to mikroelektronikk-professorene Dag Wisland og Tor Sverre Lande på Universitetet i Oslo (UiO) utviklet helt ny radarteknologi som gjør det mulig å måle bevegelser med en nøyaktighet på mindre enn én millimeter. De er de aller første som har klart dette. Oppfinnelsen er nå i bruk over store deler av verden, og i fjor ble de tildelt UiOs innovasjonspris.

For å forstå hvor stor oppdagelsen deres er, må vi sveipe innom hvordan en helt vanlig radar fungerer.

Radar på 1-2-3

Rent teknisk sendes en radiobølge mot det punktet som skal måles. En liten del av radiobølgen reflekteres tilbake. For å finne ut av hvor langt unna punktet befinner seg, måler man hvor lang tid radiobølgen bruker frem og tilbake.

Rett etter første verdenskrig, i 1920, klarte ingeniører for første gang å bruke radar til å måle hvor et skip var – inntil én nautisk mil unna. Siden den gang har radaren vært spesielt egnet til å måle hvor gjenstander er på lang avstand. Militæret bruker radar til å spore opp fiendtlige fly og skip. Radar brukes også i ryggesensorene i moderne biler.

Radiobølgene har den samme hastigheten som lys. Det vil si at radiobølgene beveger seg med en svimlende hastighet på 300.000 kilometer i sekundet.

En milliontedels nanosekund

Den store utfordringen har vært å fange opp radarsignaler som blir reflektert fra superkort avstand. Det var nettopp dette de to professorene fant en løsning på for 20 år siden.

De klarte da å designe hvordan en databrikke kunne fange opp refleksjonen av radiobølger på korte avstander.

Løsningen deres er så kjapp at den faktisk kan måle avstanden som en radiobølge tilbakelegger på bare et par pikosekunder. Et pikosekund er en tusendels nanosekund, eller for å si det på en annen måte: Et pikosekund er et milliontedels milliontedels sekund. På denne korte tiden har radiobølgen beveget seg mindre enn én millimeter. Hvis du skulle komme på den gode ideen å dobbeltsjekke regnestykket og kommer frem til noen millimeter mer, er forklaringen på vårt regnestykke at radiobølger mister noe av hastigheten i luft.

Uansett: For å fange opp et par pikosekunder må elektronikken være lynkjapp.

Tor Sverre Lande, populært kalt for Bassen, forteller at radaren deres gjør det mulig å måle om noen puster i et rom. Da kan brannmenn vite hvor de skal lete etter overlevende i brennende bygninger. Foto: Ola Gamst Sæther/UiO

Da de to professorene, sammen med daværende hovedfagsstudent Håkon Hjortland, konstruerte den første databrikken, var den like stor som en mobiltelefon. Siden den gang er databrikken blitt stadig mindre. Nå er radaren litt mindre enn en fyrstikk, tre centimeter lang og bare noen millimeter bred. Databrikken er faktisk så liten at den kan få plass i en mobiltelefon, lyspære eller en annen liten enhet.

Da Tor Sverre Lande ble intervjuet av Apollon i 2011, var den store kongstanken hans å erstatte røntgen med radar. Da ville undersøkelsen ha blitt like ufarlig som strålingen fra et kjøleskap. Og oppfinnelsen ville ha gjort det langt enklere for deg. I stedet for at du måtte dra den lange veien til legevakten, kunne den lokale legen din ha sjekket beinbruddet ditt med en håndholdt radar.

100 ansatte

Radaroppfinnelsen deres ble kommersialisert gjennom firmaet Novelda, som de to professorene var med på å grunnlegge i 2004. I dag er Wisland en av lederne i bedriften.

Novelda holder til i Nydalen i Oslo, i Trondheim og i Kviteseid i Telemark. Selskapet har dessuten salgskontorer og kundestøtte både i USA, Japan, Hong Kong, Taiwan og Tyskland.

I 2011 hadde Novelda 17 ansatte. I dag har bedriften 100 ansatte. Mange av dem er utdannet ved UiO.

– Det er morsomt å få studentene våre ut i arbeid. Det føles meningsfullt å skape arbeidsplasser og noe som attpåtil er bra for menneskeheten, sier Lande.

På spørsmål om hvilke kunder de har, svarer Wisland:

– Vi har ikke lov til å snakke om mange av kundene våre. En del av dem vil heller ikke røpe at de bruker vår teknologi. Men vi kan si såpass at vi har en rekke kjente og internasjonale selskaper som mange har hørt om.

De selger ikke til sluttbrukere. De fleste kundene er store industribedrifter som bruker databrikken i produktene sine. For å kunne tjene penger på den nye radarteknologien må de produsere store volum.

– Vi må bøye oss for markedslovene. For å få en bærekraftig produksjon må vi produsere titalls millioner med enheter, forteller Lande.

Pustesjekk

En av de store mulighetene med sensoren er å bruke den til å sjekke om du eller noen andre puster.

Når du puster, beveger deler av overflaten på kroppen din seg opptil én centimeter. Det er denne bevegelsen som sensoren måler.

Sensoren kan også brukes til å måle hjerteslagene dine når du sitter stille. Sensoren kan riktignok ikke måle hjertebevegelsene dine direkte, men hver gang hjertet ditt slår, skjer det en liten bevegelse i brystkassen din på omtrent en kvart millimeter.

– Denne bevegelsen er mulig å måle med radaren til Novelda, sier Lande.

Anvendelsene er mange.

Sensoren brukes i dag for å sjekke om du sitter foran en PC. Sensoren kan da sørge for at PC-en bare er slått på når du er der. Det er strømbesparende.

Riktignok finnes det i dag systemer som kan måle dette med infrarødt lys. Men her er det et stort aber.

– Hvis personen sitter stille, klarer ikke sensoren å måle at noen er der. Da stopper PC-en opp.

Redder liv

En annen bruk av den nye sensoren er dersom det skulle skje en brann. Tenk om det skulle brenne på et hotell.

– Med pustesensor i taket på alle hotellrommene kan brannmennene vite nøyaktig hvor de skal lete etter mennesker i live. Da slipper de å saumfare hele hotellet.

Denne anvendelsen er solgt via det tyske firmaet Steinel.

Novelda ønsker også å bruke radarsensoren i biler. Det er ikke dumt. Noen ganger glemmer foreldre barnet sitt i bilen.

– Siden 1990 har mer enn tusen barn i USA omkommet av overoppheting i bil, forteller Lande.

Ved å måle om noen puster i en innelåst bil, kan systemet slå alarm.

– Dette markedet vokser nå svært fort. Slike sensorer kan dessuten bli påbudt.

Det samme prinsippet brukes for å sjekke om fengselsinnsatte puster. Alarmen går når pustefrekvensen endres.

– Det gjør det mulig å gripe inn før det er for sent. Noen fengsler og varetektsceller har allerede fått dette systemet.

Anvendelsen fins også på kinesiske og amerikanske sykehus for å måle pustefrekvensen til Covid-19-pasienter. Sensoren brukes dessuten i babymonitorer.

