Putin vil prioritere industrispionasje

Russlands president Vladimir Putin varsler at industrispionasje skal bli et prioritert felt for utenlandsetterretningen.

– Som før i tiden skal en av utenlandsetterretningstjenesten SVRs prioriterte oppgaver være å støtte utviklingen av industrielt potensial, sier Putin.

Dette er spesielt viktig sett i lys av sanksjoner fra Vesten, understreker presidenten.

Han sier at spionenes arbeid er blant de viktigste jobbene som finnes. De skal ikke bare innhente informasjon fra industri, men også tilrettelegge grunnlaget for strategisk planlegging og analyse av internasjonale prosesser, sier presidenten.

Uttalelsen kom under et besøk i SVR-hovedkvarteret torsdag, i anledning den russiske utenlandsetterretningstjenestens 100-årsjubileum.

Putin var selv spion i den tidligere Sovjetunionens daværende etterretningstjeneste KGB og var utstasjonert i det tidligere Øst-Tyskland på 1980-tallet.