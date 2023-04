– Pulsen stiger hver gang scramble-telefonen ringer

Evenes flystasjon: Alarmen kan gå når som helst på døgnet, hele året. Til enhver tid har Norge to jagerfly tilgjengelig på såkalt Quick Reaction Alert (QRA) for Nato, klare til å rykke ut på 15 minutters varsel når et uidentifisert objekt nærmer seg våre grenser i nord. I praksis er det gjerne russiske militærfly som lufter seg i det internasjonale luftrommet.