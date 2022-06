Mongstad raffineri står for flere av de uantente lekkasjene fra norske landanlegg de siste par årene. Petroleumstilsynet er bekymret for en økning i antall lekkasjer, et tegn på økt risiko for storulykke. Foto: Woldcam/Espen Rønnevik / Roar Lindefjeld/Equinor