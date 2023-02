PSTs trusselvurdering for 2023 legges fram

– Det vi ønsker, er å redegjøre for trusselbildet og prøve å dele så mye vi kan på en åpen måte, sier PST-sjef Beate Gangås til NTB.

For 2023 advarer PST om at det er risiko for terroraksjoner utført av ekstreme islamister eller høyreekstreme. Gangås sier at PST følger med, og at beskyttelsen av ytringsfriheten i Norge står høyt på agendaen. Koranbrenninger i flere europeiske land, særlig Sverige, har skapt en tilspisset situasjon de siste ukene.

– Vi forsøker å gi så nøyaktige beskrivelser av trusselbildet som mulig slik at politiet skal få støtte i sine beslutninger, sier PST-sjefen.

I selskap med sine kolleger i Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil Gangås mandag legge fram den årlige trusselvurderingen sammen med Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det siste året har trusselbildet i Norge vært preget av ringvirkninger av Russlands krig i Ukraina, effekten av sanksjonene mot landet og avdekkingen av den første illegalisten på norsk jord siden før andre verdenskrig.

En annen hendelse som fremdeles preger PSTs arbeid, er angrepet i Oslo 25. juni i fjor, To personer ble drept og mange flere skadd da 43 år gamle Zaniar Matapour løsnet skudd utenfor to utesteder. Tre andre menn er siktet i saken, deriblant Arfan Bhatti.