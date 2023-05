PST har styrket mistanken mot spionmistenkt gjesteforsker

Det er nå et halvt år siden gjesteforskeren ved Universitetet i Tromsø ble pågrepet.

Mannen sier selv at han heter José Assis Giammaria og er brasilianer, men norsk politi mener han er en russisk borger med navn Mikhail Valerijevitsj Mikusjin. Han knyttes til den militære russiske etterretningstjenesten GRU.

PSTs påtaleansvarlige i saken, politiadvokat Per Niklas Hafsmoe, sier til TV 2 at grunnlaget for å mistenke mannen for grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter er blitt styrket under etterforskningen.

– Men jeg kan ikke si noe mer om hvorfor, hva og hvor mye, sier Hafsmoe.

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker derfor fortsatt fengsling av mannen.

– Gitt sakens karakter vil vi ønske ham fengslet fram til hovedforhandlingen, sier politiadvokaten.

Den spionsiktede har i løpet av seks måneder i varetekt ikke ønsket å forklare seg for politiet.

I Tromsø jobbet han i en gruppe som forsket på hybride trusler og krigføring. Før det jobbet han i Canada, der han blant annet skrev akademiske artikler.

I en artikkel fra 2019 kommenterer han kanadisk basepolitikk. Han tok til orde for at Canada bør satse på permanente maritime baser i nordområdene for å styrke sin strategiske posisjon.