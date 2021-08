Prosjektet ble igangsatt bare timer etter at skattepakken ble vedtatt: Nå er plattformdekket ferdig

Hod B-prosjektet ble igangsatt kun timer etter at de midlertidige endringene i skattesystemet for olje- og gassnæringen fikk bredt flertall i Stortinget i juni i fjor. Målet med skattepakken for oljeindustrien var å stimulere til økte investeringer og sikre norske arbeidsplasser i en krevende tid.