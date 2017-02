Programvare for konstruksjon flytter endelig til skyen

Hos Onshape brukes fredagene til å vise hva man har fått til. Ingeniører fra oppstartbedriften innen DAK (dataassistert konstruksjon) samles i pauserommet i kontorene i Cambridge, Massachusetts, for å vise fram forbedringer i skyprogrammene akkompagnert av bifall.

En fredag for ikke så lenge siden, ble det presentert en egenskap, Sheet Metal, som viste at en ingeniør kunne legge fram – ved siden av hverandre – hvordan to ulike versjoner av en metallplate ville påvirke formen på det ferdige produktet.

Men den største ideen til Onshape er kjernevirksomheten: At DAK-programvare som kjøres i skyen, gjør det mulig for ingeniører å samarbeide i sanntid.