Perlesnormaneten står for 19,1 prosent av dødeligheten i norske oppdrettsanlegg i desember (pr. 28.12.), opplyser Olav Jamtøy, som er prosjektkoordinator for fiskehelse i Aquacloud, til TU.

De 19,1 prosentene utgjør anslagsvis 1,5 millioner fisk.

Også tallene for dødelighet som følge av perlesnormanet i november i år blir nå oppjustert. Før jul beregnet de at 8,6 prosent av dødeligheten skyldtes maneten, men nå er dette oppjustert til i overkant av 15 prosent.

Grunnen er at enkelte oppdrettere i november hadde feilrapportert perlesnormanetangrep som «predatorangrep», mens den korrekte kategoriseringen er «miljøforhold».

Dødsregisteret Aquacloud er et bransjesamarbeid der oppdretterne rapporterer inn blant annet dødelighet og dødsårsak. I dag består samarbeidet av oppdrettere som kontrollerer i overkant av halvparten av produksjonen i Norge, deriblant noen av de største selskapene.

Dataene fra Aquacloud rapporteres inn til Veterinærinstituttet og inngår som grunnlag for den årlige Fiskehelserapporten.

Dødsårsakregisteret baserer seg på en rapporteringsstandard som ble tatt i bruk i stor skala for første gang i år. Klassifiseringen av dødsårsaker er utviklet av NMBU.

Aquacloud er eid av klyngen NCE Seafood Innovation. Finansieringen står Innovasjon Norge og Siva for.

Bekymret

Perlesnormaneten består av flere individer satt sammen til snorer på opptil 30 meter. Når snorene treffer oppdrettsnøtene, kan de dele seg opp i mindre biter som havner inni nota.

Manetenes sterke neslegift brenner så fisken, slik at den kan få skader som fører til at den dør eller må avlives.

Perlesnormaneten kan deles opp i mindre biter, som gjør at de havner inne i oppdrettsnøtene og skader fisken. Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Det er fortsatt ikke klart hvorfor det har kommet en manetinvasjon i år. Fra før er det kjent at 10 til 12 tonn laks døde under en manetinvasjon i 1997 og at 600 tonn fisk døde på grunn av maneten i 2001, ifølge Havforskningsinstituttet (HI).

Foreløpige forskningsresultater fra HI tyder på at merder med luseskjørt, en fysisk barriere i det øverste vannlaget rundt merden, får færre maneter enn helt åpner merder.

Ifølge bransjeorganisasjonen Sjømat Norge dør fisken når den får maneten i gjellene, eller som følge av en stressreaksjon fra angrepet.

– Angrep fra perlesnormanet er et biologisk fenomen utenfor vår kontroll, og det er vondt å se hvilke lidelser det påfører fisken. Nå vurderer vi situasjonen fortløpende. Vi er absolutt bekymret over det vi ser, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en kommentar på organisasjonens nettside.

Perlesnormanet En kolonimanet som kan bli opptil 30 meter lang.

Har sterk neslegift som kan skade fisk.

Kolonien er pelagisk og driver med havstrømmene, og kan forekomme i hele vannsøylen fra overflaten og ned til 1000 meters dyp.

Arten er utbredt i Stillehavet, Atlanterhavet og Middelhavet Kilde: HI

Flest dør av behandling

Perlesnormaneten tok livet av anslagsvis 1,5 millioner oppdrettsfisk i desember, opplyser Olav Jamtøy i Aquacloud. Foto: Privat

Prognosen fra Aquacloud, som baserer seg på tall fra i overkant av halvparten av oppdrettsproduksjonen i Norge, tyder på at dødeligheten i merdene var på totalt 1,7 prosent i desember, opp fra 1,1 prosent i november.

Perlesnormaneten var den største enkeltårsaken til død i hvert fall frem til 28. desember.

Den største gruppen av dødsårsaker er skader som følge av håndtering og behandling i forbindelse med avlusing, typisk børsting og spyling. Behandlingen var årsaken til 30 prosent av dødeligheten frem til 28. desember. Nest største årsak er infeksjoner fra virus og bakterier. Infeksjonene står for 27 prosent av dødeligheten, ifølge Jamtøy.