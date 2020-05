Professor Dag O. Hessen: Verden kan stå på et vippepunkt og vi mennesker må endre livsstil

I februar kom biologi-professor Dag O. Hessens nye bok «Verden på vippepunktet.» «Biene»-forfatter Maja Lunde skrev «denne boka må alle lese».

– Jeg er glad for de gode anmeldelsene og boka er allerede nå ute i sitt tredje opplag. Men om boka hadde kommet en måned senere, ville jeg helt sikkert også skrevet om korona-pandemien. Når boka nå skal oversettes til engelsk, vil jeg skrive et nytt sluttkapittel om pandemien, sier Hessen til Teknisk Ukeblad.

Vi sitter hjemme slik de fleste gjør for tiden. Ser hverandre på video. Hessen lager stadig vekk nye forelesningsrekker med videoverktøyet Zoom som flere universiteter bruker.

– Går det an å si at korona-katastrofen er et resultat av en klima- og naturkrise?

– Det er nok å trekke det litt langt, men en del av dette har med inngrep i naturen å gjøre. Virus-epidemier har nær sammenheng med at vi lever tett på dyr. Det er godt kjent fra før at en rekke barnesykdommer stammer fra vår omgang med dyr. Matmarkedene i Kina er rene klekkeanstalter for nye former for virus. I tillegg har vi ødelagt mange leveområder for dyr, slik at f. eks. flaggermus og andre potensielle smittekilder er blitt fortrengt fra sitt opprinnelige område.

– Er det bevist at dette viruset og Sars-viruset i 2003 stammer fra markeder i Kina?

– Ja, det er så godt som bevist. Hundre prosent sikker kan man ikke være, men hvis man ser på genetisk likhet mellom korona som er funnet i dyr på dette markedet i Wuhan og det som nå herjer i nesten alle land, er det liten grunn til å tvile på det.

– Hvorfor blir ikke slike markeder forbudt?

– De har vært forbudt i perioder, men det er ofte pressgrupper som får dem åpnet igjen. Hvis det er sant at de har åpnet igjen nå, er det komplett absurd. Da har man ingenting lært. Det aller enkleste tiltaket for å hindre virusspredning, er jo å forby disse markedene.

– Er det behovet for mat som ligger bak tradisjonen med dyremarkeder?

– De har alltid spist mye forskjellig i Kina, men det nye er at så mange arter presses på hverandre. Det er en utveksling av smitte og kroppsvæske på kryss og tvers, et skikkelig ynglekammer for nye virus og nye mutanter av virus.

– Har du vært redd for at en slik pandemi skulle ramme hele verden?

­– Ja, i høy grad. Det har ikke vært spørsmål om hvis, men når. Det har vært helt åpenbart at det ville komme nye pandemier. Spørsmålet har vært om hvor smittsom og dødelig en ny epidemi ville være. Den største frykten er om det vil komme noe som er langt mer alvorlig enn korona.

– Er det grunn til å frykte det?

– Ja.

– Kommer de oftere på grunn av vår livsstil?

– Det er to grunner, matmarkedene og et globalisert reisemønster. I løpet av kort tid kan man reise over hele verden. Det øker risikoen for globale epidemier. Dette er knyttet til vår livsførsel. Pandemier har forøvrig ikke så mye med klima å gjøre.

Ny bok om livet

Nå er Dag Hessen godt i gang med en ny bok – om selve livets opprinnelse. Her vil han også skrive om korona-pandemien og faren for nye virus-angrep. Mer om det senere.

I «Verden på vippepunktet» skriver Hessen om antropocen, en ny geologisk epoke for hvordan menneskeheten har påvirket kloden. Han mener vi står overfor noe fundamentalt nytt i menneskets 300.000 år gamle historie, noe vi verken evolusjonært, psykologisk, sosialt eller politisk er utrustet for å håndtere, men at vi må det. Det handler om klimaendringene som faktisk kan true vår eksistens:

«Det blir stadig mindre natur og stadig mer klimagasser. Begge disse tendensene henger sammen med en økende befolkning som både individuelt og totalt forbruker stadig mer.»

– Nå kan vi si at det samme gjelder for den pandemien vi står midt oppe i. Det store spørsmålet er hva som kommer ut i andre enden. Jeg tror det er 50-50 prosent sjanse for at vi enten går tilbake til en verden slik den var eller at vi forstår alvoret og endrer vår livsstil, sier Hessen.

– På hvilken måte?

– Vi vil bli mer skeptiske til å fly, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Vi blir vant til digitale møter og vil ikke stå opp klokka 05 om morgenen for å rekke å fly til et møte og komme utslitt hjem på kvelden. Jeg tror vi vil oppleve dette som en lettelse. Det kan bli en vinn-vinn-situasjon. Men vi er jo også sosiale dyr som vil ønske å møtes på arbeidsplassene når dette er over.

Biogeokjemi

Hessen tror pandemien kan føre til en oppvåkning og at mange vil tenke gjennom hvordan de lever.

– Det store spørsmålet er om dette vil bidra til å endre på noe mer grunnleggende, i retning av et grønt skifte. Vi står på et vippepunkt hvor vi kan fyre opp igjen for fullt med kull og olje for å få fart på samfunnsmaskineriet eller satse på et grønt CO 2 -fritt samfunn som vi uansett må etablere før eller senere.

Jeg tror det er 50-50 prosent sjanse for at vi enten går tilbake til en verden slik den var eller at vi forstår alvoret og endrer vår livsstil

Hessen mener korona-pandemien oppleves langt mer personlig truende enn klimaendringene, både fordi den skjer raskt og rammer personlig. Endret klima er noe man gjerne tror vil ramme noen andre enn oss selv og kanskje heller ikke før senere generasjoner.

Dag O. Hessen hadde ideen til Senter for biogeokjemi i Antropocen som han nå leder. Det ble startet i 2018 og kom skikkelig i gang fra studieåret 2019. Bakgrunnen var et ønske fra Matematisk-naturvitenskapelig institutt om å koble flere institutter sammen for å studere et så komplekst problem som klimaendringer er. Derfor har Hessen knyttet til seg en rekke andre fagområder til dette studiet, det gjelder samfunnsvitere, økonomer, jurister, psykologer.

– Men det er viktig å understreke at senteret er naturfaglig basert, men bredt sammensatt av atmosfæreforskere, meteorologer, geologer, kjemikere og biologer. Det handler om å forstå de store økologiske kretsløpene med hovedvekt på karbonkretsløpet, forteller Hessen.

Senteret er for lengst i gang med flere store forskningsprosjekter. Noen av disse passer fint inn i Forskningsrådets ønske om mer radikal tverrfaglighet.

– Mye av det vi jobber med er nordlige økosystemer og såkalte selvforsterkende tilbakekoblinger. Hvis det blir mindre is og snø, blir det mer varme og enda mindre is og snø. Det samme med tinende permafrost som kan avgi CO 2 og i verste fall metan.

Ny terminologi

Hessens hovedtema i boka handler om at klimaendringer kan bli selvforsterkende tilbakekoblinger som kan ende i vippepunkter i økosystemene.

Utviklingen i permafrost-områder er et forskningsprosjekt. Et annet dreier seg om konsekvenser av økt vekst av skog i fjellområder, et tredje om hvorfor vannet blir brunere både langs kysten og i ferskvann.

– Det siste skyldes mer avrenning av organisk karbon fra land. Dels er det en klimaeffekt og dels en litt paradoksal effekt av redusert forsuring. Dette påvirker både produksjon og dannelse av klimagasser som CO 2 og metan fra vann.

– Er antropocen formalisert som et navn på en ny tidsalder?

– Det diskuteres fortsatt, men forholdene på jordkloden har endret seg så mye at det er et spørsmål om vi også må endre terminologi.

Det er en internasjonal geologisk komite som tar stilling til navn på epokene.

Han som kom med forslaget til navnet er ingen hvem som helst, det var den nederlandske ingeniøren, kjemikeren og meteorologen Paul J. Crutzen som fikk Nobelprisen i kjemi i 1995 for å oppdage nedbrytingen av ozonlaget.

Forbildet

Et av hans forbilder som forsker og menneske er James E. Hansen. Den amerikanske NASA-forskeren var den første som alarmerte verden om farene ved global oppvarming da han talte til Kongressen i 1988.

– Jeg mener det er viktig at forskeren først og fremst er forsker og ikke aktivist. Samtidig tror jeg at flere forskere kunne sagt at de er bekymret for utviklingen.

– Den samme debatten gjør seg gjeldende blant ingeniører.

– Ja, jeg har spekulert på om vi som velger oss realfag er mer faktabasert og at det har noe med personlighetstrekk å gjøre. Jeg tror det er en reell faglig forskjell. For noen år siden hadde vi en gjennomgang av rolleforståelsen på vårt fakultet og det var mange – særlig av den eldre garde - som mente at man ikke skulle uttale seg offentlig. Vårt mandat skulle stoppe ved kateteret eller publikasjonene. Jeg mener jo at det underminerer forskningsmiljøenes rolle som premissleverandør for politikkutøvelse.

Hessen innleder boken sin med at han står foran Stortinget sammen med tusenvis av barn og ungdommer. Han deltar i det såkalte «klimabrølet». For å vise sin solidaritet med de unge. Han synes det er et paradoks at det var et barn, Greta Thunberg, som er blitt klimakampens mest personifiserte symbol etter at hun som 15-åring satte seg foran Riksdagen med en plakaten «Skolstrejk för klimaet».

– Hun er komplett uredd og føler frykten i langt større grad enn det jeg selv er i stand til. Hennes kompromissløshet gir henne gjennomslag og hun bruker seg selv som megafon for forskernes budskap. Enkelthendelser eller personer kan bidra til at det blir endring. Da Charles Darwin skrev sin evolusjonsteori, var den totalt banebrytende. Flere skjønte at de gamle dogmene sto for fall, men det var Darwin som endret alt og ga støtet til et vitenskapelig vippepunkt eller paradigmeskifte.

Mer havvind

Hessen mener det er en farlig illusjon å tro at et grønt skifte vil løse alt på magisk vis. Problemet globalt er et ekstremt kort tidsvindu fordi vi vil passere en CO 2 -konsentrasjon som vil gi global oppvarming på 1,5 grader innen åtte år og 2 grader innen 20 år dersom vi fortsetter med dagens utslipp.

Hvis alt dette bare hadde dreid seg om CO2, ville jeg vært optimist.

– Så vi er nødt til å få ned utslippene nå. Vi har et enormt tap av mangfold når det gjelder natur, skog og arter. Hvis alt dette bare hadde dreid seg om CO 2 , ville jeg vært optimist. Vi kan oppnå mye med å produsere hydrogen og om noen tiår vil vi kanskje høste av fotonene i solvinden som er en utømmelig kilde til bivirkningsfri energi, den samme som skaper nordlyset.

– Er du for en avvikling av oljeindustrien?

– Ja. Det er klare faglige anbefalinger om at vi bør la en stor del av verdens energi bli liggende. Petroleumsreserven i Barentshavet er en slik ressurs. Jeg vil ikke felle noen dom over oljeindustrien og mener det er imponerende hva man har oppnådd, men nå ønsker jeg at mer ingeniørkompetanse brukes på offshore havvind. Når det gjelder vindturbiner på land, har jeg tvilt meg til å være imot på grunn av de store inngrepene i natur og miljø, spesielt for fugl.

Dag O. Hessen kunne trolig vært småbruker på øya Hessa i Ålesund kommune om han ikke hadde hatt en far som valgte å utdanne seg til veterinær og bosette seg i Lillehammer. På barneskolen hadde Hessen en rektor som fikk stor betydning.

– Som rektor var han sur og streng. Det fikk jeg merke da jeg noen ganger ble kalt inn på kontoret hans i forbindelse med snøballkasting. Men den samme rektoren var min lærer i naturfag og da opplevde jeg den rene transformasjonen, omtrent som en sommerfugl som kommer ut av puppeskallet – rektor tødde opp og ble en inspirerende lærer med enorm innsikt i fugler og natur.

Etter gymnaset visste Hessen at han måtte velge mellom medisin, biologi eller veterinærstudier. Litt tilfeldig – da han nærmest hadde bestemt seg for å bli lege – fikk Hessen oppleve en forelesning i biologi med Jens Petter Nilssen på UiO. Entusiasmen hans var så stor at det meste av forelesningen foregikk med Nilssen veivende og ropende oppe på kateteret.

– Da skjønte jeg at jeg ville studere biologi og Nilssen ble også min veileder. Jeg har fortsatt litt kontakt med ham.

Det er lett å se en linje i Hessens formidling. Fra han skrev doktorgrad basert på bruk av radioaktive isotoper i vannmiljø for å følge karbonsystemet til det han kaller «en uautorisert biografi» om «C» - karbonets livsløp og nå boka om «Verden på vippepunktet» der CO 2 står sentralt i alt fra fotosyntesens grunnlag for alt liv til at utslipp av den samme klimagassen er blitt en trussel for alt liv.

– Nå skriver jeg om hvordan livet oppstår. Jeg diskuterer blant annet opprinnelsen av virus og vårt eget arvemateriale. Visste du at under to prosent av vårt arvemateriale er gener? Og mye av dette arvematerialet er virusliknende fragmenter. Et virus er jo per definisjon ikke levende, men har alle kjennetegn på noe som er levende. Når vi får det inn i kroppen, bruker viruset vårt cellemaskineri til å formere seg. Et virus er en genetisk parasitt. Men dette skal ikke bli en koronabok altså. Det er mye livsfilosofi og vitenskapshistorie i det jeg skal skrive om i denne boka også.