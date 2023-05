Nylig fikk jeg et spørsmål fra en daglig leser av TU, Øyvind E. Hansen: «Det ville være veldig interessant om TU kunne gjøre kritisk journalistikk på et viktig spørsmål som det skrives påfallende lite om: Hva er holdepunktene for at CCS i oppskalert fullversjon, slik næringen forutsetter, vil kunne fange mer CO 2 enn mengden av CO 2 som kreves for å produsere og drifte CCS?»