Presser på for raskere utbygging av E6 i Gudbrandsdalen

Regjeringspartiene, KrF og Venstre forhandler nå i transportkomiteen om forslag til Nasjonal Transportplan.

– Vi jobber med merknadene, men jeg kan ikke si så mye før vi har avgitt innstilling, sier Hans Fredrik Grøvan i KrF til NTB.

Hans parti og Venstre forhandlet fram en avtale med regjeringen også før hele planen ble lagt fram. Likevel er ikke alt hogget i stein. Det er kommet mange innspill som nå diskuteres, bekrefter Grøvan.

Et av dem er fase to av E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen. Det har skapt reaksjoner at ikke denne kom med i første del av planperioden. 33 kilometer av veien ble fullført i fjor. Regjeringen har foreslått at resten, 22 kilometer, skal påbegynnes etter 2023. I så fall vil hovedveien mellom sør og nord fortsatt gå tvers gjennom tettstedet Ringebu i mange år til.

Nasjonal Transportplan: Sett champagnen tilbake til kjøling

Planter trær i protest

Det rapporteres om opprør og utmeldelser i Høyres lokallag da nyheten ble kjent. Tirsdag skal aksjonister plante nye trær ved Sjoa i Gudbrandsdalen, hvor det er snauhogget og gjort klart for veien. En halvferdig bro henger i løse lufta.

Grøvan har hatt møter med aksjonistene og avviser ikke argumentene for å fullføre prosjekter som alt er i gang, som i Gudbrandsdalen. Bare å rigge opp og ned prosjektorganisasjonen koster 20 millioner kroner, ifølge aktivistene. Grøvan vil likevel ikke si om E6-utbyggingen kan bli framskyndet.

Dette er også bare ett av flere store prosjekter der det arbeides for å framskynde byggingen. Grøvan viser til flere eksempler:

* Ringeriksbanen

* E16 mellom Arna og Voss

* Flere fiskerihavner som opprinnelig var lagt inn sent i NTP-perioden.

Forhandlingene fortsetter fram til komiteen skal avgi sin innstilling 12. juni. Saken skal behandles i plenum en uke senere.

Regjeringen setter av en milliard til teknologi: Kun én teknolog blant dem som skal gi råd om bruken av pengene

– Mindre justeringer

Saksordfører Nikolai Astrup (H) har merket seg engasjementet i Gudbrandsdalen, men vil ikke si noe om hvilke endringer komiteen vil komme med.

– Vi har fremforhandlet en avtale som i all hovedsak ligger fast. Så har vi fått mange innspill underveis, og det blir enkelte mindre justeringer, sier han til NTB.

Han viser til at forslaget til NTP utløser investeringer til vei og jernbane på over 1.000 milliarder kroner og har et «veldig høyt ambisjonsnivå», men også han medgir:

- Det er noen få prosjekter som vi gjerne skulle sett at kom før, men her er det en kabal som skal gå opp og som vi må ta hensyn til.

– Alle ønsker at deres prosjekter skal bli realisert så raskt som mulig. Men hvis noe skal framskyndes, må noe annet skyves ut i tid, og jeg har ennå til gode å få innspill på prosjekter som folk ønsker skal realiseres senere, sier Astrup.