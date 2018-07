Posten utvikler autonom robot-postmann

Om noen år kan det tenkes at postkassen din kan erstattes av en robot som leverer posten for deg. Det er i alle fall tanken bak et konsept utviklet av Posten og Buddy Mobility.

De to selskapene har inngått en avtale om å utvikle en robot, som kan bli verdens første selvkjørende brev- og pakkerobot.

En prototype er allerede under utvikling, og skal vises frem under Arendalsuka neste måned.

Konseptet går ut på at roboten lastes med brevpost og pakker i løpet av natten, og deretter tar runden til inntil 100 husstander for å levere post. Om du er hjemme, kan du gå roboten i møte utenfor huset. Om ikke, kan du avtale levering på døren senere.

Maskinen skal kunne bevege seg i en hastighet på seks kilometer i timen. Det er ikke akkurat lynraskt, men ifølge pressemeldingen er det nøkkelen til å kunne ta teknologien raskt i bruk. Med avanserte sensorer og styring, er tanken at den skal utgjøre liten risiko for omgivelsene.

Selvkjørende blir viktig

Selvkjørende løsninger blir viktig for Posten og andre logistikkaktører, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. Hun tror det finnes mange lønnsomme bruksområder.

– Til en viss grad er vi avhengig av teknologiutviklingen hos de store kjøretøyprodusentene. Samtidig ønsker vi også å stimulere markedet til å utvikle mer nisjepregede løsninger, noe innovasjonskontrakten med Buddy Mobility er et eksempel på, sier Wille.

Utviklingsansvarlig i Buddy Mobility, Per Ivar Selvaag, sier at det er positivt at Posten bidrar til utvikling av autonome løsninger.

– Potensielt kan dette brøyte vei også for en internasjonal satsing, fordi brev- og pakkeleveranser har mange likhetstrekk rundt i verden, sier Selvaag.

Prototypen skal etter planen testes ut i Kongsberg mot slutten av 2018.