Porsche tar steget inn i romindustrien

Milliardærene kjører sitt eget romkappløp, og i juli sto slaget om romturistene. Richard Branson og hans Virgin Galactic nådde verdensrommet før Jeff Bezos og Blue Origin, om enn bare med litt over en ukes margin. Imidlertid er Amazon-grunnleggeren Bezos' store kamp med Elon Musk og Spacex.

Jeff Bezos har forsøkt å få kjent ugyldig den kontrakten Spacex har med med Nasa om å bygge månelandingsfartøy for Artemis-programmets astronauter. Men nå har USAs Government Accountability Office (GAO) fastslått at det ikke er gjort noen feil ved anskaffelsen. Det melder nyhetsbyrået AP.

Dro inn 700 millioner i siste runde

Teslas grunnlegger har tatt plass som en sentral aktør i romfartsindustrien, og nå ser det ut til at nok en bilprodusent tar steget inn i rakettindustrien. Porsche kunngjør at de har kjøpt seg inn i Isar Aerospace som en del av en ny finansieringsrunde der det tyske romfartsteknologiselskapet hentet inn cirka 700 millioner kroner. Porsches investering gir dem en ukjent andel – som imidlertid er under 10 prosent. Tilsammen har investorer nå satset over 1,6 milliarder kroner på Isar Aerospace.

– Som investor med fokus på mobilitet og industriell teknologi er vi overbevist om at en kostnadseffektiv og fleksibel tilgang til verdensrommet vil åpne for innovasjon i mange industrisektorer. Med Isar Aerospace investerer vi i et selskap som er godt posisjonert til å etablere seg som en ledende europeisk produsent av oppskytningsfartøyer. Selskapets raske utvikling er imponerende, sier Porsches Lutz Meschke i en pressemelding.

Satser på «lavpris-rakett»

Tidligere i år begynte Isar å bygge på Spectrum, en totrinnsrakett som vil kunne skyte satellitter i lav bane til en pris som kan utfordre Spacex og Blue Origin. Den vil kunne laste rundt ett tonn.

Isar presser ned kostnadene ved å automatisere deler av produksjonen og skal 3D-printe rakettdeler. Selskapet planlegger sin første oppskytning neste år.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.