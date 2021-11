Porsche lanserer oppdatert Taycan

Det er bilmesse i Los Angeles i disse dager, og Porsche benytter anledningen til å vise frem sine nye Taycan-varianter, som leveres neste år.

Nyhetene heter Taycan GTS og GTS Sport Turismo. GTS-variantene er et trinn under toppmodellene, altså utstyrsnivået som hos Porsche kalles «Turbo» og «Turbo S», og det skal være litt over nivået som kalles «4S». GTS beskrives som en god allrounder.

Her er det nok motorkraft. Taycan GTS har samlet maksimal motoreffekt på 440 kilowatt og gjør null til hundre på 3,7 sekunder. Til sammenligning gjør toppmodellen Turbo S sprinten på 2,8 sekunder og har inntil 560 kilowatt motoreffekt.

Lengre rekkevidde

Rekkevidden til GTS-variantene angis til mellom 424 og 504 kilometer, som er mer enn Turbo S (390 til 416 kilometer) og 4S (389-464 kilometer). GTS fås kun med batterivarianten Performance Plus, som har 83,7 kilowattimer tilgjengelig energi.

De nye bilene lader med effekt på inntil 270 kilowatt.

De nye GTS-variantene har fått tilpasset dempersystemet og kan fås med bakakselstyring som skal gi ekstra sporty kjøreegenskaper. Og så har Porsche laget en egen falsk motorlyd spesielt for de nye variantene.

Sport Turismo er en mer sporty variant av Porsches «stasjonsvogn». Foto: Porsce

Kommer som Sport Turismo

GTS fås i to karosserivarianter, den samme som den originale Taycanen, samt en helt ny såkalt Sport Turismo-variant som GTS er alene om.

Denne ser ved første øyekast ut som en Taycan Cross Turismo, men har ingen av offroad-elementene.

Cross Turismo og Sport Turismo er såkalte «shooting brake»-biler. En slags mellomting mellom en stasjonsvogn og en coupé.

Bakkeklaringen på den nye varianten er 12,8 centimeter med luftfjæringen i normal innstilling, som er noe lavere enn Cross Turismo med 14,6 centimeter.

Sport Turismo er altså en litt lavere bil med mer sportslig uttrykk, men ellers samme silhuett og innvendig volum som Cross Turismo.

GTS-variantene fås for øvrig med elektrokromatisk glasstak. Det vil si at glasset kan endre karakter, fra klart og gjennomsiktig til frostet. Glasset er delt inn i ni segmenter som individuelt kan justeres.

De nye Taycan-variantene kan bestilles nå. Taycan GTS koster fra 1.189.900 kroner i begge varianter.