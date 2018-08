Polsk byggefirma får millionbot for manglende betaling

Det som inndras, er penger selskapet har spart i lønnsutgifter, opplyser Økokrim.

Det var under et tilsyn på en byggeplass i Oslo i februar 2014 at Arbeidstilsynet fikk mistanke om at det ble jobbet utover normal arbeidstid.

Uregistrerte timer

Dette til tross for at byggentreprenørens lister over lønnede timer i det vesentlige viste 7,5 timers arbeidsdager fra mandag til fredag. Tilsynet anmeldte entreprenøren til Økokrim.