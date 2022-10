Like før og i helgen kom det inn meldinger til politiet om droneobservasjoner ved prosessanlegget.

– Sakene er under etterforskning. Vi spiller på de ressursene vi har tilgjengelig, både internt og eksternt. Det er ingen som er mistenkt for forholdene, sier Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sørvest politidistrikt.

Politiet har sammen med Heimevernet styrket beredskap ved anlegget.

– Nå bidrar også politihelikopteret i dette arbeidet. Tilstedeværelsen av helikopter er et ledd i beredskapsarbeidet, sier Revheim.

Fått inn en rekke meldinger

Sørvest politidistrikt etterforsker fortsatt droneobservasjoner langs hele den norske sokkelen, samt observasjoner gjort ved kritisk infrastruktur. Politiet har fått inn en rekke meldinger om dette – både til havs og på land – og ber fortsatt befolkningen komme med tips.

Søndag kveld ble luftrommet over Stavanger og Haugesund stengt etter at det ble gjort droneobservasjon fra flytårnet på Stavanger lufthavn, Sola. Revheim sier luftrommet ble stengt som et sikkerhetstiltak, og at politiet undersøker observasjonen videre.

Tar alle tips på alvor

Revheim sier alle meldinger om droneobservasjoner på norsk sokkel eller i nærhet av kritisk infrastruktur blir etterforsket av politiet.

Ifølge Revheim har de konkludert med at flere av hendelsene ikke dreier seg om mistenkelig droneaktivitet, eller at meldingene ikke inneholder nok informasjon til å iverksette ytterligere undersøkelser.

– Det er viktig for oss å presisere at vi tar alle meldinger og tips om droneobservasjoner på alvor, og oppfordrer publikum til å melde fra dersom en er usikker på hva som observeres, sier Revheim.

– Ta gjerne bilder/film dersom dette er mulig, sier seksjonslederen.

Skjerpet beredskap

Politiet opplyser videre at de samarbeider med ulike aktører, både internt og eksternt.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj på hvilke tiltak vi gjør, men det er naturlig at vi spiller på de ressursene som er tilgjengelige – for å forebygge uønskede hendelser og skape trygghet. Det er ikke ensbetydende med at det er pågående trusler i vårt område, sier Revheim.