Politiet vil etterforske fregattulykken fram til sommeren

Politiets etterforskning av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS vil ta ytterligere noen måneder og forventes ferdig i juni.

Politiet arbeider nå med å sammenstille alle bevisene etter at fregatten KMN Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden i Hordaland for tre måneder siden.

– Vi sikter oss inn på å avslutte etterforskningen nærmere sommeren. Det blir trolig ikke før i juni, sier politiinspektør Frode Karlsen i Vest politidistrikt til NRK.

Tre måneder under vann: Helge Ingstad-dramaet på tre minutter

Høyt gradert informasjon

Etterforskningen, som ble startet opp like etter ulykken, har både tatt tid og vært krevende for politiet. Ifølge Karlsen er det fremdeles fem etterforskere som jobber med saken.

– Det har tatt tid å få tilgang til informasjon som har vært høyt gradert. Nå setter vi all informasjon vi har sammen for å skaffe oss et helhetlig bilde av ulykken, sier Karlsen.

Siden store deler av fregatten har vært under vann, har det i tillegg vært vanskelig å foreta undersøkelser inne i fartøyet.

Men ifølge Karlsen er det ingen større utfordringer ut over det vanlige knyttet til den videre etterforskningen.