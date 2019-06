Politiet: Skal evakuere innbyggere etter nytt bombefunn i Vestfold

Personell fra Forsvaret ble fredag morgen sendt til halvøya for å vurdere om bomben kunne ligge over helgen, før den ble uskadeliggjort.

– Bomben ligger stabilt. Ikke behov for evakuering i helgen. Tirsdag 18. juni blir Valløhalvøya evakuert fra klokken 10, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter fredag kveld.

Vallø er en halvøy om lag sju kilometer øst for Tønsberg. Det ligger mange eneboliger i nabolaget på halvøya. Politiet opplyser om at området der bomben ligger, er avstengt og bevoktet.

I slutten av mai måned ble det også funnet en tilsvarende bombe på den gamle raffineritomta, hvor det flere ganger tidligere er gjort bombefunn fra krigens dager. Forrige gang ble bomben fraktet til et pukkverk i Andebu, hvor den ble detonert.

Området hvor bomben er funnet ble blant annet utsatt for et omfattende luftangrep, som britiske bombefly gjennomførte mot Vallø oljeraffineri, to uker før krigens slutt i 1945.