Politiet har frigitt navn på de omkomne i helikopterulykken i Hordaland

Beslutningen om å offentliggjøre navnene er tatt i samråd med familiene til avdøde, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Både Hegerland og Losvik var fra Avaldsnes på Karmøy i Rogaland. Begge mistet livet da helikopteret de satt i styrtet i en fjellvegg under en privat tur fra Røldal skisenter i retning hjembyen søndag ettermiddag.

Ulykken blir etterforsket av Vest politidistrikt og Hardanger lensmannsdistrikt, samt Statens havarikommisjon for transport.

Sistnevnte begynte sine undersøkelser mandag ettermiddag. Samme kveld ble det bekreftet at de hadde sikret helikoptervraket og transportert det vekk fra ulykkesstedet.

Fløy opp i fjor

I et intervju med Haugesunds Avis 28. desember i fjor, fortalte Hegerland at han nettopp hadde kjøpt seg et R44 II-helikopter.

Ifølge Norges luftfartøyregister ble helikopteret, LN-ORH, overført til Hegerland Maskin AS 14. januar 2019.

I intervjuet kommer det også fram at han i juli og august samme år hadde vært i Florida i USA for å skaffe seg privatflygersertifikat for helikopter. Dette skal han ha gjennomført på kun seks uker, ifølge en facebookpost fra flyskolen Atlantic Aviation International.

For å ta sertifikatet PPL(H), «private pilot licence helicopter», kreves minst 45 flytimer før kandidaten kan fly opp. Det er slik sett ikke noe i veien for å gjennomføre opplæring på et par-tre måneder, selv om det er vanligere med en lengre progresjon.

Det er selvsagt for tidlig å si noe om den utløsende årsaken eller de medvirkende årsakene til ulykken. De tekniske undersøkelsene av vraket er så vidt påbegynt. Det er åpenbart at flygerens erfaringsnivå vil være blant det SHT ser på også i denne saken, som i alle andre undersøkelser av luftfartsulykker.

I andre havarirapporter har kommisjonen blant annet anbefalt flygere med lavt erfaringsnivå å gi seg selv store marginer ved planlegging og utførelse av flyging. Dette kan være spesielt aktuelt der det skal flys fra et område hvor man ikke har mulighet til å rådføre seg med andre kollegaer eller klubbmedlemmer.

25 ulykker siden 1997

Her til lands finnes det 282 norskregistrerte helikoptre, hvorav 43 er av typen Robinson R44 og R22, ifølge Norges luftfartøyregister per 31. desember 2018.

Det er altså en betydelig andel av innlandshelikoptrene som er av denne typen som blant annet brukes til rundflygning og noe arbeidsflygning. R22 og R44 ser ganske like ut, men sistnevnte har blant annet kraftigere motor og fire i stedet for to seter. Begge er utstyrt med stempelmotor.

Robinson R44 II Motor: Lycoming IO-54O, sekssylindret Effekt: 245 hk (takeoff), 205 hk (kontinuerlig) Diameter hovedrotor/halerotor: 10,06/1,47 m Total lengde/høyde/bredde: 11,66/3,28/2,18 m Maksimal avgangsvekt: 1 134 kg Standard drivstoffkapasitet: 80 kg Marsjhastighet: 109 knop Maksimal rekkevidde: 300 nautiske mil «Hovertak»: 8 950/7 500 fot (med/uten bakkeeffekt) Klatreevne: >1 000 fot i minuttet

Siden 1997 har R22/44 vært involvert i 25 ulykker og hendelser som er undersøkt av SHT. 17 av dem gjelder R44.

De to forrige dødsulykkene i Norge skjedde i 2012 og i 2010. Ingen av dem har ifølge SHT skyldtes teknisk svikt.

I januar 2012 omkom to da et svenskregistrert R44 havarerte i skogen sørøst for Mosjøen. Dette skjedde under lavtflyging i mørket i forbindelse med reindriving.

I januar 2010 omkom fire personer da et R44 styrtet i havnebassenget utenfor Horten. Her tyder det på at flygeren mistet kontrollen da han stoppet opp i hover i tett tåke, og ble deretter trolig utsatt for at hovedrotorbladene steilet som følge av såkalt «overpitching», altså at han trakk på mer kollektiv «pitch» enn motoren var i stand til å yte. Den store bladvinkelen på hovedrotoren medfører økt luftmotstand, og motoren klarer ikke å øke effekten tilsvarende.