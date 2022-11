Siden i sommer har politiet fått 96 meldinger om droneobservasjoner på sokkelen. Observasjonene har resultert i fire straffesaker.

Sørvest politidistrikt opplyser at de fortløpende kontrollerer og vurderer alle meldingene som kommer inn.

Undersøkelsene har vist at cirka 60 prosent av meldingene som til nå er gjennomgått, ikke inneholder nok opplysninger til at det er grunnlag for videre undersøkelser.

Mange av meldingene handler om observasjoner gjort på lang avstand, og i tillegg er cirka 70 prosent av observasjonene gjort når det er mørkt.

– Under disse forutsetningene kan det være vanskelig å se forskjell på en drone eller for eksempel himmellegemer, lufttrafikk, sjøtrafikk og refleksjon av andre lyskilder, sier Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø-og miljøseksjonen i Sørvest politidistrikt.

Observasjonene som er gjort har resultert i fire straffesaker.

– Dette er gode observasjoner som er gjort innenfor sikkerhetssonen på 500 meter. Vi mener derfor det er grunn til å etterforske sakene videre, sier Revheim.